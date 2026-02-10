ACTU
The All-Seeing MindsEye
par CBL, email @CBL_Factor
Beaucoup de jeux vidéo font un bide. C'est un fait. Il y a plusieurs raisons : le genre était saturé, la concurrence était rude, le modèle économique était mauvais, le développement était chaotique le marketing était imbittable ou inexistant, le jeu était mauvais... MindsEye cumulait a peu près toutes les raisons.
A la base, MindsEye ne devait pas être un jeu à part entière. Ca devait être une sorte de grosse démo des capacités d'Everywhere, un genre de Fortnite/Roblox développé par Build A Rocket Boy. Puis c'est devenu un jeu publié par IO Interactive qui comportait une version réduite d'Everywhere permettant de faire ses propres niveaux. Personne ne croyait au jeu : ni les journalistes qui ont fait les previews du jeu ni la direction de Build A Rocket Boy.
Le jeu est sorti dans un état lamentable, c'était naze et le jeu s'est royalement vautré. Dans un monde à peu près normal, Mark Gerhard et Leslie Benzies, co-patrons du studio, se seraient platement excusés et auraient bricolé une formule à base de "on fera mieux la prochaine fois". Mais on n'est pas dans un monde normal. Les deux types en question ont un melon démesuré et pensent que c'est impossible qu'ils se soient plantés tout seul comme des grands. IL Y A COMPLOT !
Avant même que le jeu sorte, Mark Gerhard parlait déjà de sabotage venant de boîtes concurrentes et Leslie Benzies parlait de journalistes payés pour écrire des mauvaises previews. Et les choses viennent de devenir encore plus bizarres. Leslie Benzies est mentionné dans les fichiers Epstein. Il y est accusé de viol par Sarah Ransome. Un Youtubeur appelé Cyber Boi a fait une vidéo sur le sujet et s'est pris un cease and desist des avocats de Mark Gerhard.
Pendant ce temps, Mark Gehard expliquait à ses employés qu'une grosse boite américaine (sans dire laquelle) avait dépensé un million d'euros pour dire du mal du jeu et avait embauché Ritual Network dont fait partie Cyber Boi. Si vous n'avez jamais entendu parler de Cyber Boi avant aujourd'hui, c'est normal : il a 56 000 abonnés. Build A Rocket Boy veut partir en guerre contre tout et le monde y compris ses employés : après en avoir viré une bonne partie, ils ont installé Teramind sur les bécanes de ceux qui sont restés histoire de pouvoir espionner tout ce qu'ils font sans leur demander leur avis. On est surpris qu'ils n'ont pas encore accusé les juifs et les francs-maçons mais ça ne devrait pas tarder.
