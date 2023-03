Everyblox Everywhere AI At Once

Le succès de Minecraft puis de Roblox a fait beaucoup de jaloux et a généré une série de clones. Le principe est toujours le même à savoir une plateforme qui permet de créer des jeux et de les partager généralement avec des graphismes minimalistes histoire de tourner sur n'importe quel bécane et d'attirer une population jeune.Les plus vicieux d'entre eux ( Blankos Block Party The Sandbox et Core ) sont même gavés de NFTs. Epic Games vient d'entrer dans la danse et un nouveau concurrent se pointe à l'horizon : Everywhere , lui-aussi à base d'Unreal Engine comme Core et Fortnite Creative. Le nouveau jeu de Leslie Benzies et de son studio Build A Rocket Boy a été présenté pour la première fois à la presse ( IGN Polygon , Edge...) donc on va tenter de résumer ce qui a été dit.Everywhere se présente comme un MMO qui comporte une ville, Utropia, qui rappelle un peu l'Oasis de Ready Player One. Cette dernière comporte plusieurs quartiers. Le quartier des combats propose du deathmatch à la Quake. Le quartier des courses propose des courses tout-terrain. Le quartier du divertissement propose diverses expériences comme une gallerie d'art et un cinéma. Enfin le quartier des collections permet de consulter son catalogue d'objets. En dehors de la ville se trouve un monde ouvert divisé en quatre environnements (canyon, lave, forêt et prairie).Mais le coeur du jeu est bien évidemment la possibilité de créer ses propres jeux à l'aide d'un outil appelé ARC-adia. Là où Roblox et Fortnite Creative permettent d'utiliser ses propres assets et un langage de script, ARC-adia sera limité aux assets proposés par le jeu et ne nécessitera pas de taper la moindre ligne de code à la Dreams. D'ailleurs, comme dans Dreams ou Unity, il sera possible de créer des pré-fabriqués appelés Stamps et de les partager avec les autres joueurs pour qu'il les utilisent dans leurs niveaux. Il sera possible de créer des portails afin de passer d'un niveau à l'autre afin par exemple de créer des campagnes complètes.Le modèle économique n'est pas encore très clair mais au final il n'y aura pas de NFTs. On se dirige plus vers un free-to-play classique mais avec la possibilité de payer pour certaines expériences "premium". Parmi elles se trouve MindsEye. Développé directement par Build A Rocket Boy et distribué exclusivement dans Everywhere, MindsEye sera un AAA d'action-aventure épisodique. En clair c'est le Cheval de Troie de Leslie pour attirer les joueurs vers Everywhere. Et la plateforme semble en avoir besoin car actuellement il n'y a rien qui la différencie de la concurrence surtout après l'annonce d'Epic Games Leslie est tout excité à la possibilité des IA pour générer du contenu ce qui commence à être aussi possible dans Roblox . Les jeux dans Roblox et ses concurrents sont déjà remplis de jeux super génériques copiés sur des jeux existants donc on n'est pas sûr que faciliter la création à base d'IA va améliorer les choses. Ca va permettre d'inonder encore plus ces plateformes de contenu créé à la va-vite...Finissons par un message pour ceux qui se disent "Et si je créais du contenu pour ces jeux ?". Ne le faites pas. Et dites à vos ados de ne pas le faire. A la place, installez Unreal . Ou Unity . Ou Godot . Ou GameMaker . Ou Construct . Ou RPG Paper Maker . ou RPG Maker MZ ... (un jour je ferai un comparo)Tous ces moteurs permettent de créer des jeux mais aussi de les distribuer et de les vendre où vous voulez (Steam, Itcho.io, Google Play...). Ils nécessiteront d'apprendre à coder mais c'est un bon investissement. Et même si votre jeu ne se vend pas, il vous appartiendra et ne disparaitra pas quand un serveur fermera.