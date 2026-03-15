ACTU
The 9th Dragon : à toute épreuve
par Buck Rogers, email
Dévoilé récemment lors du Future Games Show 2026, The 9th Dragon est un jeu d’action narratif à la sauce gun fu en 2.5D, où une mise en scène latérale inspirée des célèbres polars hongkongais rencontre une esthétique voxel, qui plongera les joueurs dans la célèbre citadelle de Kowloon, à Hong Kong, durant les années 1980. Néons, triades et fusillades chorégraphiées seront au programme, ça tombe bien, c’est précisément cela qui fait tout son charme.
Dans le titre, on y incarnera Rookie, un jeune policier qui porte bien mal son surnom, puisqu'il sera infiltré dans un syndicat criminel qui règne sur ce territoire chaotique. Pour survivre, il devra alterner entre des combats au corps-à-corps, des fusillades stylisées et l'exploration d’un environnement dense et labyrinthique. On nous promet que le jeu misera sur un mélange d’action nerveuse et de narration, où les décisions du joueur pourraient influencer la trajectoire du protagoniste et sa place dans ce monde dominé par les triades.
Vous ne l’aurez pas loupé, dès les premières images, on sent l’influence du cinéma d’action hongkongais et le studio FrameOver ne s’en cache pas, bien au contraire. Les affrontements et l’esthétique rappelle ces grands polars de la période dorée du cinéma de Hong Kong, avec leurs héros tiraillés entre loyauté, justice et survie dans un univers dominé par le crime organisé.
Oui, ce type d’ambiance a vraiment marqué toute une génération de cinéphiles et continue même d’influencer le jeu vidéo, notamment dans des titres comme Max Payne ou plus récemment Sifu, qui rendent eux aussi hommage aux arts martiaux et aux films d’action asiatiques.
Aussi, la cité murée de Kowloon est un décor mythique de la culture pop et elle occupe une place particulière dans l’imaginaire collectif. D’ailleurs, l’endroit a inspiré de nombreuses œuvres de fiction et vidéoldique, notamment en ce qui nous concerne, le jeu Stranglehold, ou bien encore certains environnements du célèbre Shenmue II.
Du peu que l’on voit c’est parfois un peu rigide, toutefois si The 9th Dragon parvient à capturer l’intensité et le style de ces films cultes, il pourrait bien offrir aux joueurs une expérience rare : celle de vivre, manette en main, un véritable polar hongkongais. On l’espère en tout cas.
Pour le moment, le jeu n'a pas de fenêtre de sortie, mais il est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.
Dans le titre, on y incarnera Rookie, un jeune policier qui porte bien mal son surnom, puisqu'il sera infiltré dans un syndicat criminel qui règne sur ce territoire chaotique. Pour survivre, il devra alterner entre des combats au corps-à-corps, des fusillades stylisées et l'exploration d’un environnement dense et labyrinthique. On nous promet que le jeu misera sur un mélange d’action nerveuse et de narration, où les décisions du joueur pourraient influencer la trajectoire du protagoniste et sa place dans ce monde dominé par les triades.
Vous ne l’aurez pas loupé, dès les premières images, on sent l’influence du cinéma d’action hongkongais et le studio FrameOver ne s’en cache pas, bien au contraire. Les affrontements et l’esthétique rappelle ces grands polars de la période dorée du cinéma de Hong Kong, avec leurs héros tiraillés entre loyauté, justice et survie dans un univers dominé par le crime organisé.
Oui, ce type d’ambiance a vraiment marqué toute une génération de cinéphiles et continue même d’influencer le jeu vidéo, notamment dans des titres comme Max Payne ou plus récemment Sifu, qui rendent eux aussi hommage aux arts martiaux et aux films d’action asiatiques.
Aussi, la cité murée de Kowloon est un décor mythique de la culture pop et elle occupe une place particulière dans l’imaginaire collectif. D’ailleurs, l’endroit a inspiré de nombreuses œuvres de fiction et vidéoldique, notamment en ce qui nous concerne, le jeu Stranglehold, ou bien encore certains environnements du célèbre Shenmue II.
Du peu que l’on voit c’est parfois un peu rigide, toutefois si The 9th Dragon parvient à capturer l’intensité et le style de ces films cultes, il pourrait bien offrir aux joueurs une expérience rare : celle de vivre, manette en main, un véritable polar hongkongais. On l’espère en tout cas.
Pour le moment, le jeu n'a pas de fenêtre de sortie, mais il est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.