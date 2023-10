On peut dire qu’on l’avait attendu longtemps le remaster de System Shock par Nightdive Studios , et à sa sortie il n’avait pas déçu les aficionados du jeu originel et les fans du genre qui souhaitaient tenter l’expérience près de 30 années plus tard. Cependant, nous n’avons pas oublié que le studio travaillait également sur l’embellissement de sa suite , nommée pour l’occasion System Shock 2: Enhanced Edition . On a eu de récentes nouvelles que le jeu est toujours en développement, puisqu’au départ attendu sur Steam et GOG, il est désormais prévu également sur Xbox Series et PS5.Concernant la date de sortie ? Les développeurs n’en ont donné aucune pour le moment, et on préfère d’ailleurs vu leur passif au niveau des reports. Il semblerait aussi qu’une petite surprise attende les joueurs PC qui ont acheté la version 2023 de System Shock, puisqu’ils devraient recevoir gratuitement ce remaster de l’opus de 1999 en cadeau.