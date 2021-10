Super M1 Turbo Plus Alpha

M1 (MacBook Pro 13") : CPU : 4 coeurs haute performance et 4 coeurs basse consommation. GPU : Jusqu'à 8 coeurs. RAM : Jusqu'à 16 Go de LPDDR4X

M1 Pro (MacBook Pro 14" et 16") : CPU : 6 à 8 coeurs haute performance et 2 coeurs basse consommation. GPU : Jusqu'à 16 coeurs. RAM : Jusqu'à 32 Go de LPDDR5

M1 Max (MacBook Pro 14" et 16") : CPU : 8 coeurs haute performance et 2 coeurs basse consommation. GPU : Jusqu'à 32 coeurs pour 10,6 TFLOPS de performances théoriques (un poil plus que la PS50. RAM : Jusqu'à 64 Go de LPDDR5

Apple a présenté ses nouveaux MacBook Pro 14" et 16" . Ils comportent une encoche moche et inutile pour la webcam, un superbe écran et une connectique digne de ce nom : trois ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0, un lecteur de carte SD, une prise casque/micro et le retour de MagSafe. Il ne manque plus qu'un port USB-A et on serait comblé. La barre tactile OLED a disparu pour laisser place à des touches classiques.Mais surtout les deux nouveaux modèles comportent des versions améliorées de la puce M1 dont les performances avaient mis un gros coup de pied dans la fourmillière l'an dernier . Il n'est pas question de gros changements d'architecture ou de finesse de gravure mais de puces plus grosses avec plus de coeurs. Voici donc les specs connues des différentes variantes:La version 32 coeurs GPU du M1 Max est un monstre quatre fois plus gros que le M1 et comportant 57 milliards de transistors. Avec son bus mémoire de 512 bits, le M1 Max a une bande passante théorique de 408 Go/s. Et les bonnes nouvelles ne font que commencer.Les premiers benchmarks viennent de tomber à commencer par ceux d'Anandtech et les résultats sont assez dingues. Le MacBook 16" avec un M1 Max tout à fond est comparé à un MSI GE76, un PC portable 17" comportant un i9-11980HK et une RTX 3080 Mobile et étant 25% plus lourd et 33% plus épais. Au niveau des benchmarks CPU , le M1 Max défonce le i9-11980HK d'Intel mais aussi le le Ryzen 5800X, un CPU pour PCs de bureau ! Pour les benchmarks GPU , le M1 Max arrive presque au niveau de la RTX 3080 Mobile. Mais surtout il fait le tout en consommant plus de deux fois moins de courant et sans faire un bruit assourdissant. Cela signifie que la batterie ne fait pas juste office d'onduleur en cas de panne. Vous pouvez vraiment bosser sur batterie même pour des tâches lourdes comme de l'édition vidéo.Il faut dire que le M1 Max embarque du matos dédié à la compression et décompression du format ProRes. Un Mac Pro 28 coeurs avec une carte Afterburner peut traiter jusqu'à six flux ProRes 8K ou 23 flux ProRes 4K. Un MacBook Pro avec un M1 Max peut traiter sept flux ProRes 8K ou 20 flux ProRes 4K. Voici la bête en action gérant un flux ProRes RAW 6K sans broncher tandis que la même chose met à genoux un Ryzen 5900X. Pour parfaire le tableau, le M1 Max comporte une puce à 16 coeurs dédiée aux réseaux de neurones afin de traiter tout ce qui est apprentissage automatique. C'est la même qu'on trouve au sein des iPhone 13 et elle serait capable de traiter 11 mille milliards d'opérations à la seconde. Accessoirement le M1 Max corrige le un des gros défauts du M1 en permettant de se connecter à trois écrans 6K et un écran 4K simultanément.Mais si le rapport performances/puissance est excellent, on est moins sur du rapport performances/prix. Pour une configuration décente pour du montage vidéo (16", 32 Go de RAM, SSD de 2 To), comptez 4309 euros. Ceci étant dit le Mac Pro mentionné plus haut coûte 17000 euros. Sans écran. Ni les roues. Donc ceux qui l'ont acheté peuvent sécher leurs larmes avec une chiffonnette à 25 euros . Les MacBook Pro 14" et 16" ont aussi le même problème que les autres ordinateurs Apple à base de M1 : ils sont impossibles à améliorer ou à réparer. Les composants principaux sont soudés y compris la RAM et le SSD. Du coup on a du mal à recommander ce genre de matos à qui que ce soit même si Apple nous explique que la majorité des composants sont fabriqués à base de matériaux recyclés.Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, les jeux vidéo, la situation est toujours compliquée. Architecture ARM oblige, vos jeux Steam ne tourneront pas en natif. Il faudra utiliser soit Rosetta 2 (qui transcrit les instructions x86 en ARM) pour les jeux macOS soit une machine virtuelle (Parallels ou CrossOver) pour les jeux Windows. Apple Gaming Wiki est une mine d'or pour savoir quoi utiliser. Et si le M1 était souvent un peu juste pour les gros jeux, le M1 Max va les dévorer. Via Rosetta 2, Shadow Of The Tomb Raider à 85 FPS en 1080p et à 34 FPS en 4K. C'est comparable à ce que peux faire une RTX 3060 faisant tourner le jeu de manière native sauf que la 3060 a un TDP de 170W contre 60 pour celui du GPU du M1 Max. On notera quand même qu'il y a quelques rares jeux comme Baldur's Gate 3, Disco Elysium, EVE Online et World Of Warcraft dont les développeurs proposent des versions natives pour M1 parfois même directement via Steam. Ils cherchent à faire acheter un Mac à Fougère ?