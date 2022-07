Super Lone Survivor enfin daté

Jasper Byrne espérait le sortir en 2021 (c'est raté), puis en mars 2022 pour les dix ans du jeu original (c'est raté aussi), c'est finalement pile pour Halloween qu'arrivera Super Lone Survivor , le 31 octobre, au moins sur PC et peut-être sur Switch. Si vous avez la flemme de cliquer sur les liens au-dessus, on rappelle que cette nouvelle version du survival horror à très gros pixels proposera enfin un support des manettes sur PC, et quelques petites sucreries graphiques ainsi qu'un support natif des écrans 4:3.