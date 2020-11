Nouveau remaster : Super Lone Survivor

En 2012, les jeux indies étaient encore marginaux mais l'un d'entre eux a su tirer son épingle du jeu, Lone Survivor . Ce survival horror en 2D était envoutant et fort bien pensé. Son développeur, Jasper Byrne, bosse sur un remaster appelé Super Lone Survivor. En plus de graphismes améliorés, il comportera un nouveau scénario. Le tout sortira sur 2021 sur PC et Switch.J'en profite pour mentionner une anecdote. J'ai rencontré Jasper lors de l'E3 2013 sur le stand Devolver Digital et on a pas mal discuté. Il m'a pas mal parlé de sa passion pour Demon Souls et Dark Souls à tel point qu'il a bossé sur un Souls-like appelé New Game+ abandonné depuis. Je lui explique que mon prochain rendez-vous est une présentation presse de Dark Souls II . Il devient tout excité et me demande si je ne peux pas l'incruster. Je dis banco.On va donc tout les deux au stand presse de Namco et j'explique dans un anglais assez approximatif (Devolver oblige, j'ai quelques bières dans le nez) que M. Byrne ici présent est un développeur super fan des Souls et que s'il y a de la place dans la présentation ce serait cool de le laisser rentrer. Le (la ? aucun souvenir) RP me dit que c'est pas possible. J'insiste lourdement et il finit par me dire que c'est non pour la présentation mais qu'il peut tester la démo sur les bornes réservées à la presse.Dans ma tête je me dis "c'est encore mieux" et vu le sourire de Jasper il pense la même chose. On entre dans la section presse, il accapare une borne libre et je vais assister à la présentation . C'est tout con mais c'est ce genre d'anecdotes qui rend les salons vraiment sympa et qui est impossible à reproduire via écrans interposés. On espère vraiment qu'on pourra retourner boire des bières avec Devolver en 2021. En attendant, faites comme le héros de Lone Survivor : portez un masque.