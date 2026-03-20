ACTU
Super FX, effets spéciaux
par CBL, email @CBL_Factor
La version SNES de Doom est loin d'être la plus mémorable vu les sacrifices en matière de framerate, de graphismes et même de level design mais ça reste un sacré exploit vu la bécane sur laquelle ça tourne. Il faut dire que la cartouche comprend la version la plus avancée de la puce Super FX. On parle souvent de co-processeur pour le Super FX mais en réalité c'est un mini-ordinateur avec un processeur RISC cadencé à 21 MHz soit 5 fois la vitesse du CPU de la SNES et aidé par 512 Ko de RAM soit 4 fois la RAM de la SNES. Le développeur principal du portage s'appelle Randy Linden et en 2022, il a été interviewé par Audi Sorlie et il a expliqué qu'il avait plein d'idée sur comment améliorer ce portage.
Quelques années plus tard, Audi bosse pour Limited Run Games et avait en tête un projet fou : ressortir la version SNES de Doom avec les améliorations de Randy sur cartouche. Convaincre Randy n'a pas été dur mais il y avait un problème important : la puce Super FX n'est plus produite. Randy a donc décidé d'utiliser un Raspberry Pi Pico 2 pour émuler le Super FX. La SNES n'y voit que du feu et Randy a pu optimiser le code comme il le voulait. Le résultat est une nouvelle version du jeu qui tourne sur le matos d'origine avec un bien meilleur framerate, les mêmes monstres et niveaux que la version PC (y compris l'épisode Thy Flesh Consumed avec en bonus le support des vibrations. Bon forcément c'est déjà en rupture de stock mais vous pouvez admirer le résultat en vidéo.
Quelques années plus tard, Audi bosse pour Limited Run Games et avait en tête un projet fou : ressortir la version SNES de Doom avec les améliorations de Randy sur cartouche. Convaincre Randy n'a pas été dur mais il y avait un problème important : la puce Super FX n'est plus produite. Randy a donc décidé d'utiliser un Raspberry Pi Pico 2 pour émuler le Super FX. La SNES n'y voit que du feu et Randy a pu optimiser le code comme il le voulait. Le résultat est une nouvelle version du jeu qui tourne sur le matos d'origine avec un bien meilleur framerate, les mêmes monstres et niveaux que la version PC (y compris l'épisode Thy Flesh Consumed avec en bonus le support des vibrations. Bon forcément c'est déjà en rupture de stock mais vous pouvez admirer le résultat en vidéo.