ACTU
Sunderfok 2.0 est sorti ! \o/
Mon probable GOTY de l'année dernière s'est encore amélioré ! Nouveau personnage, ajout d'une compatibilité clavier et plus encore ! Fêtons-ça ! Sunderfolk, c'est super. Jouez-y. Avouons-le, si vous êtes une personne de bon goût, vous l'avez déjà fait. Cependant, si vous êtes un être misérable, c'est le moment d'y aller !
À la base, Sunderfolk se voulait être un jeu auquel jouer ensemble sur le même canapé (même si, dans mon cas, ce canapé était coupé en deux par l'océan Atlantique), très inspiré du monde du jeu de société. Tous équipés d'un smartphone, nous contrôlions notre personnage, affiché avec le groupe sur un écran partagé. C'était super, le Steam Remote Play Together permettant de partager son écran avec les copains un peu loins, et le tout ne nécessitait qu'un exemplaire du jeu pour s'amuser jusqu'à quatre.
Aujourd'hui, pour faire plaisir aux petits guignols de la Master Race, la version 2.0 est disponible avec une compatibilité clavier. Il est donc maintenant possible de jouer tout seul sans smartphone (pour les misérables sans copains qui n'y ont toujours pas joué) ou d'y jouer en multijoueur sans son smartphone, chacun sur son PC, dans son îlot de solitude triste, nécessitant un exemplaire du jeu par personne.
En bonus, un nouveau personnage est disponible, avec quelques missions supplémentaires et plusieurs corrections de bugs. Le jeu est aussi en promo pour fêter l'occasion. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas y jouer, si ce n'est votre mauvais goût chronique.
À la base, Sunderfolk se voulait être un jeu auquel jouer ensemble sur le même canapé (même si, dans mon cas, ce canapé était coupé en deux par l'océan Atlantique), très inspiré du monde du jeu de société. Tous équipés d'un smartphone, nous contrôlions notre personnage, affiché avec le groupe sur un écran partagé. C'était super, le Steam Remote Play Together permettant de partager son écran avec les copains un peu loins, et le tout ne nécessitait qu'un exemplaire du jeu pour s'amuser jusqu'à quatre.
Aujourd'hui, pour faire plaisir aux petits guignols de la Master Race, la version 2.0 est disponible avec une compatibilité clavier. Il est donc maintenant possible de jouer tout seul sans smartphone (pour les misérables sans copains qui n'y ont toujours pas joué) ou d'y jouer en multijoueur sans son smartphone, chacun sur son PC, dans son îlot de solitude triste, nécessitant un exemplaire du jeu par personne.
En bonus, un nouveau personnage est disponible, avec quelques missions supplémentaires et plusieurs corrections de bugs. Le jeu est aussi en promo pour fêter l'occasion. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas y jouer, si ce n'est votre mauvais goût chronique.