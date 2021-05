Après près de deux ans et demi d'early access, Subnautica : Below Zero est sorti pour de bon à 30 euros sur Steam, EGS, Playstation, Xbox et Switch. Conçu à l'origine comme un DLC, c'est devenu un jeu à part qui vous permettra de faire surface dans un monde gelé encore plus hostile que l'océan qui l'entoure. Sur la terre ferme, il faudra désormais surveiller sa température sous peine de tomber en hyopthermie.