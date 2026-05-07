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Steam Controller : facile à réparer, plus dur à commander

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Valve a été un peu pris de court par le succès de sa nouvelle manette et va tenter d'améliorer la situation en lançant demain un système de réservation comme ils l'avaient fait pour le Steam Deck ou comme Sony l'avait fait pour la PS5. Une fois que c'est votre tour, vous avez trois jours pour commander la manette pour de bon ou passer la main.

Le Steam Controller est facile à démonter et Valve compte vendre les pièces détachées sur iFixit. Le seul bémol est que les sticks sont soudés à la PCB principale mais vu que ce sont des sticks TMR, ils devraient durer un bon bout de temps. Valve a aussi publiés les fichiers CAD de la coque et du puck au cas où vous voulez créer des accessoires pour les accessoires.
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