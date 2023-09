Starfield se corrige un peu

Correctifs et améliorations

Général

Personnages : correction d'un problème qui pouvait empêcher certains personnages de se trouver à leur emplacement approprié.

Stations stellaires : correction d'un problème où les stations stellaires étaient étiquetées comme un vaisseau appartenant au joueur.

Vendeurs : résolution d’un problème qui permettait d’accéder à l’inventaire complet de vendeurs.

Graphismes

AMD (PC) : résolution d'un problème qui empêchait les star lens flares d'apparaître correctement sur les cartes graphiques AMD (NDLR : le comble).

Graphismes : résolution d'un problème de mise à l'échelle qui pouvait rendre les textures floues.

Graphismes : résolution d'un problème pouvant entraîner des problèmes de photosensibilité lors du défilement dans le menu d'inventaire.

Performances et stabilité

Scanner manuel : résolution d'un problème où le scanner manuel provoquait une saccade.

Diverses améliorations de stabilité et de performances pour résoudre les plantages et les blocages.

Vaisseaux

Affichages : correction d'un problème qui faisait disparaître les éléments affichés lorsqu’ils étaient appliqués aux mannequins à bord d’un vaisseau.

Affichages : Correction d'un problème qui faisait disparaître les objets stockés dans les conteneurs de stockage et les supports d’armes du Razorleaf après la réquisition d'un autre vaisseau.

Hier nous avons eu le droit à la mise à jour 1.7.33 de Starfield , mais il ne s’agit que d’un petit correctif, alors ne vous attendez donc pas à l’ajout du support du DLSS, entre autres, qui doit arriver prochainement à une date non communiquée, mais qui devrait se situer vraisemblablement en 2023. Déployé sur PC comme sur consoles, le patch apporterait des corrections à des problèmes de performances et de stabilité, ainsi que de permettre de réparer quelques soucis liés au gameplay, qui auront facilité la vie à des joueurs admirateurs de flaques de boue par exemple.On en profite pour vous rappeler qu’un test de Starfield est toujours prévu sur Factor. Cependant, il est pour le moment coincé entre le factortime et les autres anomalies spatio-temporelles propre au jeu cette fois-ci.Voici en détail, la mise à jour 1.7.33 de Starfield.