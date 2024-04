Starfield : vers des outils de modding, MàJ, DLC et au-delà

Alors que Bethesda a cassé Fallout 4 pour les modders avec sa mise à jour "next-gen" , Todd Howard a annoncé chez Kinda Funny Games que les outils de modding officiels du Starfield Creation Kit vont arriver sous peu ainsi qu’un prochain patch qui devrait améliorer l’expérience utilisateur à propos de la construction de vaisseau ainsi que le fait de se repérer dans les zones urbaines.Mais ce n’est pas tout ! Le prochain DLC Starfield : Shattered Space est attendu pour cet automne. On ne sait encore absolument rien de l’histoire qui sera développé, mais comme à l’accoutumée, on aura le droit à de nouvelles quêtes, et différents types de nouveaux items. En ce moment, on ne peut pas dire que le jeu déchaîne les passions , espérons que cela lui redonnera un second souffle.