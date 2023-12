Starbreeze se met au D20

On n'a pas l'impression que Payday 3 fasse le carton espéré et les notes dégueulasses sur Steam ne donnent pas envie. Voilà qui ne va pas arranger les affaires d'Embracer Group, éditeurs du jeu via sa division Deep Silver. Starbreeze pense déjà à la suite et a annoncé un jeu Donjons & Dragons jouable en co-op qui est publié et développé par leurs soins. Il n'a pas encore de nom défininit mais juste un nom de code : Project Baxter. L'annonce officielle ne donne pas beaucoup de détails mais parle de jeu-service ce qui semble assez étrange l'année où les jeux-services se cassent la gueule et celle où Baldur's Gate 3, l'antithèse du jeu-service et l'apothéose des jeux D&D, a fait un carton plein. Mais passons. Ca sortira en 2026 et ça utilise l'Unreal Engine 5. L'univers n'est pas précisé mais ça sent les Royaumes Oubliés à plein nez.