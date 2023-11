Vanguard coupe le GaaS

On ne sait pas grand chose du projet Vanguard de Remedy mis à part que ce sera un shoot free-to-play en co-op. On va devoir attendre un bon moment avant de mettre la main dessus vu que le développement du jeu vient d'être rebooté . Remedy et Tencent ont décidé d'abandonner l'aspect free-to-play : ce sera un jeu classique avec une forte composante co-op. Tant mieux. Une partie de l'équipe bossant sur le jeu travaille désormais sur autre chose pendant que le coeur de l'équipe repense le jeu. Il a désormais un nouveau nom de code : Kestrel.On ne sait pas exactement ce qui motive cette décision mais on parie sur le fait que les jeux-service n'ont pas forcément la cote en ce moment. Sony comptait sortir 12 jeux-service avant mars 2026 mais n'en sortira finalement que six. Il faut dire que le jeu-service phare de Sony, Destiny 2, ne se porte pas très bien. Bungie a du licencier une centaine de personnes et a repoussé une extension pour le jeu ainsi que le reboot de Marathon . On peut aussi mentionner Overwatch 2 qui continue de se faire descendre par les joueurs sur Steam.