Splatoon 3 éclabousse sa date

Après Xenoblade Chronicles 3 hier, c'est au tour de Splatoon 3 d'annoncer sa date de sortie. Et il faudra encore patienter un tout petit peu, puisque Nintendo fixe le rendez-vous au 9 septembre prochain, ce qui coincide avec le vague "été 2022" du Nintendo Direct de février . Et pour annoncer ça, rien de mieux qu'une vidéo d'un match en 4 Vs.4 en mode Guerre de territoire, avec une nouvelle carte (Contrée Clabousse) et quelques nouvelles armes.Faut bien l'avouer, vu comme ça, je peux copier/coller ce que Zaza en pense : "troisième épisode de la série de jeux multi qui donnent envie de se crever les yeux et les oreilles avec ses graphismes qui ressemblent à ce que pourrait régurgiter un gamin qui aurait avalé toute une boite de stabilo et sa partie audio qui donne l'impression d'avoir été composée par une armée de singes défoncés au crack à qui on aurait donné des orgues Bontempi, a désormais une date de sortie : ça sera pour le 9 septembre, évidemment sur Switch, pile pour faire passer la pilule de la rentrée des classes au public cible des enfants hyperactifs de 7 à 11 ans. Et si vous trouvez que j'en fais trop, regardez la vidéo qui accompagne cette annonce et venez ensuite m'affirmer droit dans les yeux que vous ne vous êtes pas sentis insultés par ce que vous y avez vu."Et ce n'est pas tout à fait faux ! Il faut évidemment un gros temps d'adaptation pour apprécier l'ambiance de cette série bien spéciale et très "japonaise" dans le style, avec des couleurs flashy pour régler vos écrans et de la musique chanté par des calmars, mais avec de vrais instuments Du côté de Nintendo, il est plus que temps de faire arriver ce troisième épisode, le second sur Switch, puisque Splatoon 2 du haut de ses 12.21 millions d'exemplaires dans le monde (au 31 mars 2021) ne fait plus partie du top 10 des jeux les plus vendus sur Switch. Ce troisième opus aura donc la lourde tâche de remettre de la peinture un peu partout, avec son mode multi, mais aussi un solo (Le retour des mammifériens) bien rempli et évidemment le mode Salmon Run.Au passage, petit cadeau pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel , puisque le DLCfait son apparition. Une bonne occasion de se remettre en selle.