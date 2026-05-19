ACTU
Sony se remet aux vraies exclusivités
par CBL, email @CBL_Factor
La rumeur court depuis quelques mois que Sony compte arrêter de porter ses jeux sur PC et les choses se confirment : selon Bloomberg, Hermen Hulst (patron de studios Playstation) a annoncé lors d'une réunion interne que les jeux solo de Sony sont désormais exclusifs aux consoles Playstation. Les jeux multi type Marathon devraient continuer de sortir sur PC. Ceux qui espéraient encore un portage de Bloodborne, Gran Turismo 7 et Astro Bot peuvent donc se brosser.
Au fond c'est assez logique. Depuis que Sony s'est mis à porter ses exclus PS4 et PS5 sur PC, les gens ont commencé à se dire "mais pourquoi on achète des consoles en fait ?". Selon une étude publiée par l'institut Circana, les exclusivités restent la raison numéro 1 pour laquelle les joueurs jouent sur console. Le fait que la future Xbox soit un PC et que Valve arrive sur le marché des consoles a du aussi jouer.
Au fond c'est assez logique. Depuis que Sony s'est mis à porter ses exclus PS4 et PS5 sur PC, les gens ont commencé à se dire "mais pourquoi on achète des consoles en fait ?". Selon une étude publiée par l'institut Circana, les exclusivités restent la raison numéro 1 pour laquelle les joueurs jouent sur console. Le fait que la future Xbox soit un PC et que Valve arrive sur le marché des consoles a du aussi jouer.