ACTU
Sony : à fond dans les jeux PC mais pas trop
par CBL, email @CBL_Factor
La politique de Sony ces dernières années consiste à sortir ses jeux sur PC soit en même temps que la version PS5 soit quelques mois après. Mais il semble que cette stratégie soit en train de changer. Selon Bloomberg, Sony aurait annulé le portage PC de Ghost Of Yotei. Une des raisons annoncée est que les portages en question ne se vendent pas bien.
Mais aussi on se demande si les portages en question ne cimentent pas dans la tête des joueurs qu'acheter une console Sony est inutile s'il suffit d'attendre les portages PC. On attend de voir ce que fera la nouvelle patronne de la Xbox mais il n'est pas impossible que Microsoft suive la même stratégie. Si ça se confirme pour Sony, ça craint pour Nixxes vu que les portages PC sont la raison d'être du studio...
