Sony sabre le champagne

Sony a publié ses résultats pour l'année fiscale 2022-2023 et niveau PS5, c'est la grosse fête. Sony a vendu 19,1 millions de consoles durant cette période soit 66% de plus que l'année d'avant. Rien que pour le trimestre qui vient de s'écouler (janvier-mars), le constructeur a écoulé 6,3 millions de consoles soit 215% de plus que l'année d'avant, un record absolu. Dans son ensemble, la PS5 a dépassé les 38,4 millions d'exemplaires vendus et la console se vend plus vite que la Switch et presque aussi vite que la PS4 (en vignette : Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment).Pendant ce temps on fait la gueule chez Microsoft. Les ventes de Xbox ont baissé de 30% pour le trimestre dernier comparé à l'an passé. Comme toujours Microsoft ne communique pas les chiffres de ventes ni le nombre d'abonnés au Game Pass. Microsoft comptait sur le rachat d'Activision-Blizzard pour redonner du souffle à sa division Xbox mais ce dernier est pour l'instant dans une impasse En interne, Microsoft commence déjà à expliquer que ce n'est pas la fin du monde si le rachat n'est pas un succès et il est fort probable qu'ils tenteront de racheter quelqu'un d'autre . Activision resterait indépendant et toucherait même un chèque de 3 milliards de dollars si le rachat n'arrive pas avant la date butoir du 18 juillet. Bien entendu Bobby Kottick (patron-connard d'Activision) a annoncé que le butin serait partagé entre les employés. Je plaisante : il a déjà annoncé que ça irait dans la poche des actionnaires, donc y compris les siennes.