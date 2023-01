Sony : la conférence CES

Sony a vendu 30 millions de PS5. C'est six millions de moins que la PS4 dans le même laps de temps mais il faut dire qu'il était dur de trouver une consoles ces deux dernières années

A ce sujet, Sony a annoncé que la pénurie était finie

La sortie du PS VR 2 approche à grands pas (le 22 février) et 30 jeux seront prêts au lancement

Gran Turismo 7 recevra un mode VR via une mise à jour gratuite

Une version PS VR2 de Beat Saber est en développement. Bien évidemment ce ne serait pas nécessaire si le PS VR2 était compatible avec les jeux du PS VR premier du nom

Comme chaque année, Sony fait une conférence au CES et cette année on a beaucoup parlé de Playstation donc ça méritait une petite news. Voici les annonces en vrac :La grosse annonce est le Project Leonardo qui est une manette hautement customisable pensé pour l'accessibilité. On pourra même combiner deux manettes Leonardo avec une DualSense pour former une seule manette afin de répondre à tous les besoins. Microsoft a lancé une initiative similaire il y a quelques années même si à 90 euros pour le kit de base, c'est le prix qui est loin d'être ... accessible. Sony n'a pas communiqué sur le prix du Project Leonardo mais on doute que ce soit bon marché.En bonus, on a vu les premières images du film Gran Turismo