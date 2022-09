On vous disait que Gran Turismo allait être adapté en série mais au final ce sera un film qui sortira le 11 août 2023. C'est une production des studios PlayStation Productions qui sera distribuée par Columbia Pictures (appartenant tout deux à Sony) et qui racontera l'histoire vraie d'un fan de GT qui est devenu un vrai pilote de course. (Jann Mardenborough, en photo dans la vignette).C'est Neill Blomkamp qui réalisera et ça n'a rien à voir avec le fait que ses films post-District 9 n'ont pas eu des masses de succès et que personne ne semble avoir aimé ou vu son dernier film . Histoire d'attirer les foules, Orlando Bloom et David Harbour joueront dans le film.A noter que Factornews discute avec Sony pour tenter de leur vendre les droits d'une histoire parlant d'un certain rédacteur fan de Truck Simulator devenu camionneur mais jusqu'à présent on fait choux blanc donc ça finira sur Netflix.