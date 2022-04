Sony et Microsoft s'affichent

S'il y a bien un truc que tout le monde déteste, c'est la pub. On fait d'ailleurs tout pour l'éviter que ce soit en collant des bloqueurs des pubs ou en s'abonnant à des services sans pub type Netflix ou Apple Arcade. On remercie d'ailleurs les lecteurs qui nous filent du pognon via Tipeee pour nous permettre de faire vivre le site sans la moindre pub.On la déteste particulièrement dans les jeux vidéo car il n'y a rien de tel pour casser l'immersion et nous faire revenir à la réalité. Le concept de pub au sein même du jeu n'est pas nouveau : Massive Incorporated (à ne pas confondre avec Massive Entertainment, le studio derrière The Division) proposait une solution dans ce genre aux débuts de années 2000 et avait même été racheté par Microsoft en 2006 pour quelques centaines de millions de dollars. Mais au final, Microsoft a mis la technologie au placard et Massive a fermé en 2010.Il semble que la techno va faire un grand retour. Selon Insider, Microsoft et Sony bosseraient tout deux sur des programmes permettant d'inclure des pubs au sein respectivement des jeux Xbox et PlayStation. Il s'agirait uniquement des free-to-play mais on nous disait pareil pour les micro-transactions donc on restera sur nos gardes. Et on se fera un plaisir de publier les adresses IP/domaines des serveurs servant les pubs en question afin que vous puissiez les bloquer sur votre routeur.