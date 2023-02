Sons of the Forest revoit ses plans

Vous vous souvenez de la date du 23 février annoncée par Endnight Games pour la sortie de leur Sons of the Forest , après de multiples reports ? La bonne nouvelle, c'est que cette date est maintenue. La mauvaise, c'est qu'à trois semaines de celle-ci, les développeurs ont finalement décidé que le jeu sortirait en early access . Même si le premier jeu a été un franc succès, après être passé lui aussi par la phase de l'accès anticipé (pendant quatre ans, tout de même), tout ça n'augure rien de bon et on sent l'équipe qui a cramé toutes ses économies dans un développement plus compliqué que prévu et a besoin de faire rentrer du cash pour payer les factures. À vous de voir si vous leur faites une confiance totale, ou si vous préférez rester prudents.