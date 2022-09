Slime Rancher 2 est en accès anticipé

Après une entrée en accès anticipé début 2016, Slime Rancher était finalement sorti à la mi-2017 et avait rencontré un franc succès auprès des joueurs avec des retours extrêmement positifs . Le concept était assez simple : vous étiez Beatrix Lebeau sur la planète Far Far Ouest, un monde ouvert, et vous étiez éleveuse de slimes. Oui, parfois on est obligé de faire dans l'alimentaire. Mais mine de rien on pouvait construire son ranch pour élever, nourrir et faire se reproduire nos adorables organismes vivants gélatineux. Le jeu mettait aussi pas mal l'accent sur l'aspect économique et l'exploration, qui sont une condition sine qua non dorénavant dans le monde vidéoludique pour obtenir des upgrades, ou divers items.Mais une si belle aventure ne pouvait se terminer ainsi et, comme son grand frère, sa suite Slime Rancher 2 est arrivée depuis le 22 septembre 2022 en accès anticipé sur Steam et l'Epic Game Store . Ricardo vous avait même annoncé son arrivée dans le Xbox Game Pass sur Xbox Series et PC pour cette même date. Le principe restera le même, on incarnera toujours Beatrix Lebeau qui ayant toujours cette passion atypique pour les slimes se rendra sur l'île arc-en-ciel, et reprendra les codes de son aîné avec de l'exploration, de la construction, de l'élevage, de la gestion etc. Vous avez même le droit à une bande-annonce pour le même prix.