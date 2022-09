Les jeux annoncés pour le mois de Septembre

Sur consoles Xbox

Sur PC

Compatibles xCloud (sur tout appareil, dont les mobiles)

Jeux xCloud désormais compatibles tactile

Les jeux Gamepass mis à jour en Septembre

Events

du 06/09 au 20/09 : Halo Infinite - The Yappening

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate en Septembre

Les jeux quittant le Game Pass en Septembre

Sur console Xbox et xCloud

15/09 : A Plague Tale: Innocence

15/09 : Bug Fables: The Everlasting Sapling

15/09 : Craftopia

15/09 : Final Fantasy XIII

15/09 : Flynn: Son of Crimson

15/09 : I Am Fish

15/09 : Lost Words: Beyond the Page

15/09 : Mighty Goose

15/09 : SkateBird

15/09 : The Artful Escape

Et voilà une nouvelle fournée de jeux pour le Gamepass et, je ne sais pas vous, mais ce mois-ci la liste me fout vraiment le cafard. A part peut-être Metal: Hellsinger et Moonscars pour la fin du mois, absolument rien ne me tente. Et encore beaucoup de jeux (11) sortent de l'abonnement, dont A Plage Tale: Innocence laissant ainsi la place à sa suite le mois prochain. Gageons que Microsoft garde des cartouches pour une annonce au TGS le 15/09.30/09 :29/09 :27/09 :27/09 :(1.0)22/09 :22/09 :22/09 :- Series X/S seulementDisponible :- Series X/S seulementDisponible :- Series X/S seulementDisponible :- Series X/S seulementDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :Disponible :Disponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :(accès anticipé) - Optimisé Series X/SDisponible :- Optimisé Series X/SDisponible :- EA Play - Optimisé Series X/S30/09 :29/09 :29/09 :27/09 :27/09 :(1.0)22/09 :​22/09 :22/09 :Disponible :Disponible : ​Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible : ​Disponible :Disponible :Disponible :(accès anticipé)Disponible :Disponible :- EA Play30/09 :29/09 :27/09 :27/09 :(1.0)22/09 :22/09 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible : ​Disponible :Disponible :(accès anticipé)27/09 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible : Liste complète des jeux compatibles tactilesMise à jour de l'application Xbox pour PC : ajout des durée de vie moyens des jeux directement dans l'app grâce à un partenariat avec le site communautaire Howlongtobeat, comme CBL vous en avait déjà parlé Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :jusqu'au 29/09 :27/09 :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :Disponible :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :- EA Play30/09 :- EA Play30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :30/09 :L'ensemble du catalogue est visible ici pour les 475 jeux console, 446 jeux PC et 376 jeux CloudVous pouvez retrouver l'ensemble des articles Gamepass ici Et avant de se quitter, un petit avant goût des mois qui arrivent :18/10 :21/10 :04/11 :