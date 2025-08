Six millions de Switch 2 en un mois

Nintendo a publié ses résultats pour le premier trimestre de l'année fiscale 2026 qui s'est terminé le 30 juin et le constructeur a annoncé avoir vendu 5,82 millions de Switch 2 . Pas trop mal pour une console sortie le 5 juin. Jamais une console ne s'est vendue aussi vite. Le constructeur aurait pu faire encore mieux mais la demande a largement dépassé l'offre. Nintendo a aussi vendu 5,63 millions d'exemplaires de Mario Kart World car quasiment tout le monde l'a pris en bundle.Durant le même trimestre Nintendo a aussi vendu un million de Switch 1. Il y a encore plus fou : la console a augmenté de $40 aux US à cause des "conditions du marché" (comprenez : les taxes douanières) et est désormais vendue $340 pour le modèle de base, $400 pour l'OLED et $230 pour la Lite. En France, la Switch 1 est toujours vendue 300 euros soit juste 30 euros de moins qu'à son lancement en ... mars 2017 !