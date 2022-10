Silent Hill va bientôt ressortir du brouillard

Parmi toutes les choses que l'on ne pensait pas revoir un jour, le retour de Silent Hill était plutôt en haut de la liste. Et pourtant Konami vient d' annoncer qu'il va y avoir du nouveau à son sujet, qui sera dévoilé pas plus tard que ce mercredi à 23:00.On voudrait sauter de joie à l'idée de retrouver enfin la série, mais on va tempérer nos ardeurs : tous les épisodes parus ces quinze dernières années étaient au mieux très mauvais, au pire une insulte comme l'épisode multijoueur sur Vita ; la dernière fois que Konami s'est essayé à développer un nouvel épisode d'une de ses franchises majeures, ça a donné Metal Gear Survive ; et globalement, il n'y a plus grande monde au sein des studios de Konami qui sache encore développer des jeux. Du coup on va juste ne rien attendre de cette annonce pour le moment, au pire on ne sera pas déçu, et au mieux on aura une bonne surprise. Et quand il aura finalement été révélé que ce nouvel épisode est un battle royale free to play, vous pourrez toujours tenter d'aller sécher vos larmes en rejouant à la version PC de Silent Hill 2