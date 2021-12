Ce soir, c'est le réveillon du jour de l'an, et en bons adultes responsables que vous êtes, vous avez décidé de rester enfermés chez vous, seuls, loin de tout être humain. Mais malgré tout, vous avez quand même envie de donner un air de fête à la soirée. Comment faire ? C'est très simple : pourquoi ne pas modder Silent Hill 2 Resident Evil 2 et Resident Evil 3 pour leur donner un petit coup de frais avant de passer la nuit dans le noir blotti sous une couverture ?On ne présente plus Silent Hill 2 (bien que RE2 et 3 n'en aient pas vraiment besoin non plus), chef d'oeuvre du survival horror de Konami à l'époque où ce nom était autre chose qu'une simple source de moqueries, et très haut placé dans le classement des meilleurs jeux de la PS2 qui n'en manque pourtant pas. Le jeu a eu droit au cours de sa vie à plusieurs portages : une version Xbox honnête, une version PC assez dégueulasse, et une réédition HD honteuse.C'est de la version PC dont il faudra partir pour cette séance de dépoussièrage, en installant en premier lieu le jeu que vous aurez acquis dans la plus totale légalité bien qu'il ne soit vendu sur aucune plate-forme type Steam ou Gog. Une fois l'installation faite, direction le site de la Enhanced Edition , qui vous indiquera quoi télécharger, et dans quel ordre l'installer . C'est globalement très simple (si vous maitrisez le copié-collé vous devriez vous en sortir), ça ne pèse pas bien lourd et ne devrait même pas affoler une connexion ADSL. Globalement, l'idée de ces correctifs est de faire en sorte que la version PC ressemble enfin à la version PS2, ce qui a l'air sale dit comme ça mais ne l'est pas vraiment : de nombreux effets visuels s'étaient perdus en route au moment du portage, comme les ombres dynamiques ou le légendaire brouillard propre à la série. Tous ces effets sont maintenant réactivés, le jeu supporte les hautes résolutions et les affichages sur écran large, et une tripotée de bugs sont également dégagés au passage. C'est du très très beau boulot, et à moins que vous ayez encore une PS2 et une vieille télé cathodique qui trainent dans un coin, cette Enhanced Edition est incontestablement le meilleur moyen de rejouer à Silent Hill 2.Pour Resident Evil 2 et 3, on ne va pas partir des versions PC, mais plutôt des versions Gamecube qui n'avaient pas eu droit au même travail d'orfèvre que le légendaire remaster du premier épisode. La première étape, et la plus compliquée, sera de retrouver les disques des versions US des jeux qui vous aviez achetées tout à fait légalement à l'époque, et d'en faire des copies de sauvegardes sur votre PC. Une fois ceci fait, direction le site du Seamless HD Project pour RE2 et RE3 , sur lequel vous pourrez récupérer une archive contenant une version spéciale de l'émulateur Dolphin, ainsi que les packs de textures HD qui seront utilisés pour chacun des deux jeux.Les auteurs de ces mods ont en effet pris toutes les images fixes constituant les environnements du jeu, et les ont passées une par une dans une moulinette d'AI-upscaling, en faisant ensuite les petites retouches manuelles si nécessaire. On a donc un résultat qui respecte complètement les graphismes de d'origine, mais en haute résolution. Tout le reste est d'époque et il ne faudra espérer aucun ajout de confort autre que ceux proposés par l'émulation (comme les save states par exemple), mais si vous n'étiez pas fan des relectures proposées par Capcom avec les deux remakes sortis au cours des dernières années, ou que vous avez tout simplement envie de rejouer aux jeux de l'époque sans trop saigner des yeux, c'est probablement la meilleure solution disponible actuellement.