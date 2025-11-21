ACTU
Silent Hill 2, le retour du remake
par Buck Rogers, email
Silent Hill 2 Remake était sorti le 8 octobre 2024 sur PC et PS5 et, sans crier gare, il s'est pointé aujourd’hui, ce vendredi 21 novembre, sur Xbox Series. Ce n’est pas comme s'il y avait eu un Xbox Partner Preview hier, ou si Konami avait juste à rajouter le logo Xbox sur une précédente bande-annonce. Apparemment, ils avaient la flemme, ou peut-être que pour eux également Microsoft n’est pas trop en odeur de sainteté ?
Du reste, ce n’est pas la seule nouvelle du jour. Nous avons enfin la date de sortie du film réalisé par Christophe Gans qui adaptera justement ce deuxième épisode et qui s’intitule, on le rappelle, Retour à Silent Hill. Ce dernier sortira le 23 janvier 2026 aux États-Unis puis le 4 février 2026 en France. Nous y retrouverons Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson et Evie Templeton dans une suite que l’on n'attendait plus.
