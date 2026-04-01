ACTU
Shift Up s'offre Unbound, le nouveau studio de Shinji Mikami
Le 11 mars dernier, donc très récemment, on vous annonçait la bonne nouvelle : Shinji Mikami a créé un studio à lui, Unbound, avec un début des activités en mai 2023. Cela ne veut pas dire que l’entreprise comptait déjà beaucoup d’employés, mais c’était un vrai début. Et depuis, Unbound était totalement seul, potentiellement sur fonds propres de Mikami pour amorcer le projet, et de quelques investisseurs anonymes pour le faire vivre.
Lors de cette annonce, on se demandait justement si Unbound allait rester véritablement indépendant en sortant ses jeux tout seul en auto-édition, ou bien se faire racheter par un géant. Aujourd’hui, on apprend que ce ne sera pas du tout le cas, puisque Shift Up annonce qu’il éditera tous les titres d'Unbound et qu'il rachète au final la totalité du studio. Et celle-là, on ne l’attendait pas forcément.
Le communiqué nous présente la chose sous l'angle d'une acquisition de la totalité des actions de la société, sans montant précis, permettant ainsi de renforcer les équipes en matière de développement sur consoles, PC et mobiles. Pour rappel, Shift Up est connu pour Stellar Blade qui s’est très bien vendu sur PS5 et PC (un peu plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde), mais fait aussi pas mal d’argent avec son jeu mobile Goddess of Victory: Nikke, tout en ayant quelques projets à suivre dont Stellar Blade 2 et Project Spirits. Et mine de rien, cela souligne aussi le fait que le studio souhaite faire cavalier seul sur d'autres projets, se détachant de Sony Interactive Entertainment qui avait édité Stellar Blade. Est-ce que ce sera le cas pour la suite ? On ne sait pas. Au passage, notons tout de même que Tencent détient 35 % de Shift Up. Ils sont décidément partout.
L'annonce du rachat mentionne aussi Shift Up dans le rôle d'éditeur des jeux d'Unbound. Un pari pas si risqué quand ses titres sont dirigés par le créateur de Resident Evil, Dino Crisis, The Evil Within, Killer7, God Hand et Vanquish, pour ne citer qu'eux. Et ça, Hyung Tae Kim l’a très bien compris en déclarant assez clairement qu’il y a un coup à jouer. Et pour présenter tout cela, Shift Up s’est fendu d’un petit billet de blog et d’une belle vidéo de studio de Tokyo dévoilant l’ambiance de leur premier jeu, qui restera dans ce que Mikami fait de mieux.
Le blog met aussi très fortement en avant la “vision artistique et des méthodes de travail à la cool”. Concrètement, Shinji Mikami n’est pas du genre à rester dans un bureau fermé au dernier étage de sa grande tour. Il préfère bosser directement avec ses équipes, se posant ici et là suivant les besoins. Et on ne présente plus les jeux qu’il a créé au cours de ces trois dernières décennies depuis ses débuts chez Capcom en 1990. Quant à Hyung Tae Kim (CEO de Shift Up), que l’on aime ou pas ses designs de personnages, il a tout de même une bonne carrière depuis ses débuts en 1998, a réussi à faire connaître Shift Up qu'il a créé en 2013 et est entré dans le top 50 des personnes les plus riches de Corée du Sud avec une fortune personnelle estimée à 725 millions de dollars d'aprrès Forbes. Eh oui.
Lors de cette annonce, on se demandait justement si Unbound allait rester véritablement indépendant en sortant ses jeux tout seul en auto-édition, ou bien se faire racheter par un géant. Aujourd’hui, on apprend que ce ne sera pas du tout le cas, puisque Shift Up annonce qu’il éditera tous les titres d'Unbound et qu'il rachète au final la totalité du studio. Et celle-là, on ne l’attendait pas forcément.
Le communiqué nous présente la chose sous l'angle d'une acquisition de la totalité des actions de la société, sans montant précis, permettant ainsi de renforcer les équipes en matière de développement sur consoles, PC et mobiles. Pour rappel, Shift Up est connu pour Stellar Blade qui s’est très bien vendu sur PS5 et PC (un peu plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde), mais fait aussi pas mal d’argent avec son jeu mobile Goddess of Victory: Nikke, tout en ayant quelques projets à suivre dont Stellar Blade 2 et Project Spirits. Et mine de rien, cela souligne aussi le fait que le studio souhaite faire cavalier seul sur d'autres projets, se détachant de Sony Interactive Entertainment qui avait édité Stellar Blade. Est-ce que ce sera le cas pour la suite ? On ne sait pas. Au passage, notons tout de même que Tencent détient 35 % de Shift Up. Ils sont décidément partout.
L'annonce du rachat mentionne aussi Shift Up dans le rôle d'éditeur des jeux d'Unbound. Un pari pas si risqué quand ses titres sont dirigés par le créateur de Resident Evil, Dino Crisis, The Evil Within, Killer7, God Hand et Vanquish, pour ne citer qu'eux. Et ça, Hyung Tae Kim l’a très bien compris en déclarant assez clairement qu’il y a un coup à jouer. Et pour présenter tout cela, Shift Up s’est fendu d’un petit billet de blog et d’une belle vidéo de studio de Tokyo dévoilant l’ambiance de leur premier jeu, qui restera dans ce que Mikami fait de mieux.
Le blog met aussi très fortement en avant la “vision artistique et des méthodes de travail à la cool”. Concrètement, Shinji Mikami n’est pas du genre à rester dans un bureau fermé au dernier étage de sa grande tour. Il préfère bosser directement avec ses équipes, se posant ici et là suivant les besoins. Et on ne présente plus les jeux qu’il a créé au cours de ces trois dernières décennies depuis ses débuts chez Capcom en 1990. Quant à Hyung Tae Kim (CEO de Shift Up), que l’on aime ou pas ses designs de personnages, il a tout de même une bonne carrière depuis ses débuts en 1998, a réussi à faire connaître Shift Up qu'il a créé en 2013 et est entré dans le top 50 des personnes les plus riches de Corée du Sud avec une fortune personnelle estimée à 725 millions de dollars d'aprrès Forbes. Eh oui.