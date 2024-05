On savait que Senua's Saga: Hellblade II allait sortir sur Xbox Series, PC et sur le Xbox/PC game Pass le 21 mai prochain. En revanche, sur ordinateur, on ne savait pas encore à quelle sauce on allait être mangé. Les configurations PC étant tombées, on comprend mieux pourquoi le jeu tournera à 30 FPS sur consoles. Comme vous le verrez dans le tableau des spécifications PC , le minimum de RAM est de 16 GB.Alors, si vous jouez à une résolution de 1080p cela devrait passer, mais dès que l’on arrive à 1440p, cela devient exigeant, sans parler de la 4K, même si on ne connaît pas les performances exactes que l’on obtiendra en termes d’images par secondes. Malgré tout le titre bénéficiera du DLSS 3, du AMD FSR 3, et du Intel XeSS 1.3, qui devrait heureusement filer un coup de pouce au rendu sans trop sacrifier le jeu avec Senua.