SEGA vole avec Rovio

Comme annoncé ce vendredi par le Wall Street Journal , que l’on lit tous les jours dans le Factor Building, et donc relayé par ici , le géant SEGA a craqué et s’est offert le studio Rovio . Si jamais cela ne vous parle pas, souvenez-vous de l’année 2009 et la sortie d’Angry Birds sur Android et iOS. Au passage, on apprend que Rovio sera intégré directement dans Sega Europe, comme le précise le communiqué de presse du hérisson.Le montant de cette acquisition a été révélé, puisque tout cela s’est fait dans la bonne entente : 9,25 euros par action, soit un petit chèque de 706 millions d’euros. Oui, vous avez bien lu. Alors forcément, cela peut paraître énorme, mais si on compare aux 5,9 milliards de dollars d’Activision Blizzard pour Kings , 7,5 milliards de dollars de Tencent pour Supercell, ou plus récemment, les 12,7 milliards de dollars de Take-Two pour Zynga , ça fait légèrement petits bras.Pour autant, même si Rovio ne nage pas dans la même piscine que les trois autres, la boîte finlandaise revendique tout de même 5 milliards de téléchargements, 6 millions de joueurs journaliers, et un petit 300 millions d’euros de CA annuel. C’est peut-être ce petit package qui a attiré Sega, en plus de l’expertise des 450 employés (environ) sur le jeu mobile.Les petits Angry Birds font donc partie des licences Sega désormais, au même titre que Sonic, et il se pourrait bien que l’on voit un troisième film débarquer au cinéma dans les années à venir. Pour informations, The Angry Birds Movie (2016) a fait 352 millions de dollars au box office pour un budget de 73 millions. Quant au second, sorti en 2019, il a tout de même réussi un petit 152,8 millions de dollars au box office pour un budget de 65 millions. On sent évidemment que ça tombe un peu à terre, mais sait-on jamais.Si tout se déroule comme prévu, et si les régulateurs des gros achats approuvent le tout, cette acquisition devra être bouclée entre juillet et septembre 2023.