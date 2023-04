Les rumeurs du moment

Pour une raison qu'on ignore, des gens cherchent à Rovio, les créateurs d'Angry Birds, malgré le bide du deuxième film ou le fait que leurs jeux ont disparu depuis longtemps des tops des ventes iOS/Android. La boite israélienne Playtika était prêt à claquer 750 millions de dollars pour le studio mais les discussions n'ont pas abouti. Selon le Wall Street Journal , Sega Sammy serait sur le point de lâcher 1 milliard de dollars et le rachat serait annoncé cette semaine. C'est quasiment l'intégralité du cash que Sega a en réserve et c'est beaucoup d'argent pour une boite qui fait moins de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaire. Bref, ça n'a pas beaucoup de sens donc venant de Sega c'est probablement vrai.La rumeur d'un remake de Metal Gear Solid 3 circule depuis quelques temps mais vient de recevoir un gros coup de boost grâce à un tweet de Donna Burke . Elle serait en train d'enregistrer une nouvelle version de Snake Eater, la musique du générique James Bondien du jeu. (Cynthia Harrell avait chanté la version originale). Le jeu serait annoncé cette année pour une sortie en 2024 et serait développé par Virtuos qui avait déjà aidé Konami sur The Phantom Pain . On a du mal à imaginer un nouveau Metal Gear sans Kojima mais on ne dirait pas non à un remake du 3, le meilleur opus de la saga.Le cloud gaming et Sony, ça fait deux. Le Playstation Now n'a jamais rencontré le succès escompté et la marque a même disparu après la fusion avec le PS Plus. Contrairement à Microsoft, Sony n'a pas mis à jour son matos pour supporter les jeux PS5 sur sa plateforme de streaming. Mais les choses pourraient changer. Sony a embauché une série d'experts pour la division Future Technology Group et les descriptions de poste parlent de créer le matos hébergeant le potentiel futur service de cloud gaming de Sony. Ca ferait le compagnon parfait pour la future console portable de Sony , elle aussi encore au stade de la rumeur.