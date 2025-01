SEGA lance son service SEGA Account

On en parlait en fin d’année dernière , et à peine un mois plus tard, le projet de comptes SEGA se met déjà en place. En effet, SEGA vient de lancer ce nouveau service, disponible par ici , pour l’instant totalement gratuit. Et cela commence tranquillement, avec la création d’un compte et la possibilité de relier ses autres comptes Nintendo, PlayStation, Xbox, Steam, et bientôt Epic Games.Côté jeux vidéo, parce que c’est globalement ce qui nous intéresse, SEGA y va encore plus doucement puisque pour le moment, seul la version japonaise de Phantasy Star Online 2 New Genesis est compatible avec ce service. Heureusement, il sera vite rejoint par Like a Dragon : Pirate Yakuza in Hawaii , prévu pour une sortie au 21 février.Pour le moment, rien de fou fou, puisque l’association d’un compte SEGA avec l’un de ces deux jeux, donne accès du cosmétique. Par exemple, un magnifique Kazuma Kiryu Special Outfit DLC pour le prochain épisode de Like a Dragon. Reste maintenant à voir si ce service restera optionnel, ou alors obligatoire pour les jeux en ligne, ou la première étape vers un "abonnement hérisson bleu" avec un accès à un catalogue de jeux.