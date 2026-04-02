ACTU
Samson : une erreur suffit à tout faire basculer
par Buck Rogers, email
Il ne reste plus qu’une bande-annonce de sortie… et à ce stade, on pourra dire que Samson sera probablement l'un des jeux que j’aurai le plus suivis depuis que j’écris sur Factor. C’est assez révélateur pour un titre finalement encore largement entouré de mystère, mais dont Liquid Swords continue de dévoiler les contours à travers ses journaux de développeurs. D’ailleurs, le dernier est cette fois-ci consacré à l’histoire. La vidéo est présentée par Kate Sason, voice director, et Ronan Summers, la voix de Samson McCray.
De leur propre aveu, la volonté des développeurs est d’offrir l’expérience d’un jeu d’action narratif où le personnage principal n’est pas juste un avatar, mais un vecteur de discours. L’univers évoqué, lui, reste volontairement sombre : inégalités sociales, violence structurelle, et un cadre urbain qui ne fait pas de cadeaux. Des thématiques lourdes, qui ne sont pas là pour faire joli, mais pour donner du poids à ce qui se joue.
Comme nous le savions, l’histoire tourne autour de Samson McCray, un anti-héros malchanceux sorti de prison, et qui retourne dans sa ville natale de Tyndalston. Après un braquage qui a mal tourné, il se retrouve avec une énorme dette envers des criminels dangereux, un "arriéré" qui ne cesse de grossir en même temps que ses ennemis utilisent un être cher pour le forcer à rembourser. D’anciennes connaissances vont également l’aider à naviguer dans cet environnement hostile.
Et c’est là que le projet devient intéressant, mais également un peu fragile, car entre les intentions affichées et ce que l’on voit réellement, il y a encore un écart. On en parlait la dernière fois, beaucoup de choses sont montrées, mais rarement dans leur globalité. On parle du jeu, on en dévoile des morceaux, on en détaille certaines mécaniques… sans jamais vraiment donner une vision d’ensemble claire. À ce stade, difficile de dire si tout cela forme un ensemble cohérent ou une addition d’idées séduisantes sur le papier.
C’est sûr qu’à force de communications fragmentées, on perçoit un projet solide en théorie, mais encore difficile à appréhender dans son ensemble. En attendant, une chose est sûre, Samson a réussi à faire parler de lui. Sa sortie le 8 avril, c’est-à-dire dans moins d’une semaine, devrait enfin lever le voile et répondre à ces questions restées en suspens.
De leur propre aveu, la volonté des développeurs est d’offrir l’expérience d’un jeu d’action narratif où le personnage principal n’est pas juste un avatar, mais un vecteur de discours. L’univers évoqué, lui, reste volontairement sombre : inégalités sociales, violence structurelle, et un cadre urbain qui ne fait pas de cadeaux. Des thématiques lourdes, qui ne sont pas là pour faire joli, mais pour donner du poids à ce qui se joue.
Comme nous le savions, l’histoire tourne autour de Samson McCray, un anti-héros malchanceux sorti de prison, et qui retourne dans sa ville natale de Tyndalston. Après un braquage qui a mal tourné, il se retrouve avec une énorme dette envers des criminels dangereux, un "arriéré" qui ne cesse de grossir en même temps que ses ennemis utilisent un être cher pour le forcer à rembourser. D’anciennes connaissances vont également l’aider à naviguer dans cet environnement hostile.
Et c’est là que le projet devient intéressant, mais également un peu fragile, car entre les intentions affichées et ce que l’on voit réellement, il y a encore un écart. On en parlait la dernière fois, beaucoup de choses sont montrées, mais rarement dans leur globalité. On parle du jeu, on en dévoile des morceaux, on en détaille certaines mécaniques… sans jamais vraiment donner une vision d’ensemble claire. À ce stade, difficile de dire si tout cela forme un ensemble cohérent ou une addition d’idées séduisantes sur le papier.
C’est sûr qu’à force de communications fragmentées, on perçoit un projet solide en théorie, mais encore difficile à appréhender dans son ensemble. En attendant, une chose est sûre, Samson a réussi à faire parler de lui. Sa sortie le 8 avril, c’est-à-dire dans moins d’une semaine, devrait enfin lever le voile et répondre à ces questions restées en suspens.