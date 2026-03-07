ACTU
Samson : un deuxième journal des développeurs sur la conception de la ville et des véhicules
par Buck Rogers, email
Le jeu Samson, développé par Liquid Swords, a eu le droit à une nouvelle vidéo de journal des développeurs, où deux membres de l’équipe expliquent leur travail sur la ville et les véhicules. Ainsi Piotr Kupsc, concept artist du studio et Damian Kjernsjopolsky, artiste spécialisé dans les automobiles, s’expriment sur les défis à la fois de concevoir une ville crédible mais jouable, mais également de réaliser des voitures qui paraissent familières tout en restant originales.
Il s’agit ainsi de trouver l’équilibre entre authenticité et gameplay, car par exemple les dimensions des rues, des portes ou des couloirs ne peuvent pas être trop réalistes, sinon certains espaces seraient trop étroits pour les combats ou la caméra. Comme on s’en doutait, les inspirations visuelles de la ville fictive de Tyndalston sont les métropole étasuniennes du Nord-Est des années 1990, notamment New York City et Philadelphie.
Ils ont fait énormément de recherches pour en capturer l’ambiance urbaine, en essayant de lui donner un identité visuelle marquée avec des éléments d’architecture forte, les classiques graffitis, fresques mais également les traces d’usure dans la ville en déclin marqué par la corruption et des inégalités sociales. Kupsc explique aussi qu’ils ont fait en sorte que Tyndalston contiennent beaucoup de petits endroits cachés qui ne sont pas forcément liés aux missions, mais qui enrichissent l’exploration.
Quant aux véhicules du jeu, ils sont inspirés des modèles populaires des années 1980–90 et sont conçus pour paraître familiers tout en restant originaux, sans pour autant copier une marque réelle, comme c’est la tradition dans les jeux urbains à monde ouvert. La voiture de Samson a été complètement repensée pendant le développement, car au départ il s’agissait d’une simple berline classique, pour finalement aboutir sur le muscle car que l’on connaît, plus agressive et plus unique, et qui reflète mieux la personnalité du personnage.
Comme nous l'avions vu précédemment, les voitures sont aussi conçues pour être utilisées comme des armes dans le jeu, qui pendant les courses poursuites permettent des collisions brutales, permettant de faire se retourner et exploser les véhicules adverses comme dans la tradition des blockbusters hollywoodiens. De plus, les déformations ont été étudié en fonction de l’époque d’inspiration du véhicule, la tôle d’un muscle car des années 1970 ne réagissant pas de la même manière que celle d’une berline des années 1990. Les développeurs ont travaillé spécifiquement sur cet effet visuel.
Avec tous ces efforts louables, on se demande si Samson n’aura pas le droit par la suite à des extensions ou des standalones dans la ville de Tyndalston. Quoiqu’il en soit, le jeu est toujours attendu pour le moment pour le 8 avril qui vient sur Steam, c’est-à-dire dans un mois, pour le tarif plus qu’honnête de 25 dollars.
