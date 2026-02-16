ACTU
Sam Fisher met Solid Snake dans une galère
par Buck Rogers, email
La licence Metal Gear Solid a fait une très récente apparition lors du State of Play du 12/02/26, résumé par Frostis, avec sa prochaine Master Collection Vol. 2, mais aucune véritable nouvelle sortie notable depuis le lamentable Metal Gear Survive, mis à part le remaster du troisième opus vendu beaucoup trop cher. Quant à la franchise Splinter Cell, Ubisoft n’a toujours rien à annoncer concernant le remake tant attendu du premier épisode, Sam Fisher quant à lui avait préféré faire des apparitions dans les deux derniers Ghost Recon. Il vient d’ailleurs de réitérer la manœuvre, puisque c’est lui qui introduit Solid Snake comme opérateur dans Rainbow Six: Siege.
Le jeu, désormais free-to-play, en est à sa onzième année. La première saison va introduire le personnage de Konami dans un partenariat. Le tout est détaillé dans la deuxième bande-annonce, mais en résumé Solid Snake aura un gadget unique qui sera le radar Soliton MKIII faisant penser à sa mini-map. Comme nouvelles armes accessibles, l’arme secondaire sera le pistolet TACIT .45 avec un suppresseur intégré et un viseur réflexe. De plus, comme arme principale, ce sera le fusil PMR90A2 ou le fusil d'assaut F2. Ça vend clairement du rêve…
