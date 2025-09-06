Logo Factornews texte
Sans surprise, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater tape dans le million

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
Pour beaucoup parmi les anciens, Metal Gear Solid 3: Snake Eater/Subsistence est LEUR MGS préféré. Pour d’autres ce sera Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Personnellement, ça reste le premier Metal Gear Solid, car quand je l’avais vu tourner chez un pote à sa sortie, le jeu m’aura fait acheter la première PlayStation directement ! Le point commun entre ces trois œuvres, c'est Hideo Kojima, que l’on aime ou pas le bonhomme, il a laissé un gros héritage derrière lui chez Konami.

Alors, lorsque l’on apprend par les pontes de l’éditeur que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a vu plus d’un million d’unités être expédiées, il n’y a vraiment rien de surprenant au regard de l’aura de l’épisode sus-cité. En revanche, ce qu’il l’est, c’est d’avoir appelé "remake" un "deluxe remaster" pour reprendre la formule à Capcom. Ce qu’il est également, c’est d’avoir vendu ce produit au prix d’un AAAA c’est à dire 80/90 euros, une mise à jour graphique d’un titre de 2004. Lequel étant bien évidemment excellent, cela va sans dire.

