State of Play du 12/02/26 : le gros résumé
Hier soir s’est tenu un un joli State of Play d’environ 1h10. Sony PlayStation avait des choses à montrer pour rassurer concernant cette année 2026, et il faut bien l’avouer, les annonces de jeux sont là, et quasiment toutes pour les mois à venir. C’est parti pour le gros résumé un peu à la bourre, parce que vos serviteurs avant totalement oublié ce rendez-vous.
Kena: Scars of KosmoraOn commence avec une suite qu’on avait pas vu venir, celle de Kena: Bridge of Spirits sorti sur PS4 et PS5 en 2021 par le tout petit studio Ember Lab. Cette fois-ci, on retrouve notre héroïne dans Kena: Scars of Kosmora, qui reprendra apparemment les mêmes mécaniques de jeu, les mêmes environnements toujours liés à la nature, et cette direction artistique très proche d’un film d’animation. Sauf que cette fois-ci, il semblerait que le studio ait corrigé les quelques petits problèmes de leur premier titre. On verra ce que ça donnera manette en main, avec une sortie prévue cette année sur PS5 et PC. De mon côté, c’est un grand oui. Le premier était chouette.
Ghost of Yotei: LegendsDéjà annoncé et attendu pour le 10 mars à venir, Ghost of Yotei: Legends, le DLC de Ghost of Yotei revient nous faire un petit coucou. Pour rappel, ce bonus est totalement gratuit et offre un mode multijoueur jouable jusqu’à 4 en ligne en coop, afin d’aller en découdre face à des gros méchants.
Death Stranding 2: On the BeachComme pour le premier épisode, Death Stranding 2: On the Beach ira voir si l’eau de la plage est plus chaude sur PC. Comme d’habitude, c’est l’occasion de pousser les potards au max pour les riches joueurs PC de 2026 (vu les prix du matos en ce moment…). On y parle de framerate augmenté, de support des écrans ultra wide, de la compatibilité avec la DualSense, d’upscaling et de frame generation. Bref, tous les mots clés sont là pour jouer à fond dès le 19 mars prochain. Notez aussi que ce portage est fait par Nixxes Software BV, donc ce sera un truc quali.
4:LoopAprès sa présentation lors des The Game Awards ou on ne savait pas trop quoi en dire à part “ça va être une sorte de TPS co-co jouable à 4 et probablement avec des mécaniques de roguelite”. Maintenant, on sait que 4:Loop est principalement basé sur un marketing montrant Mike Booth, le créateur de Left 4 Dead. Et plus globalement, c’est effectivement un TPS jouable à 4, le tout dans une ambiance assez classique de futur pas ouf avec des aliens. Ça mange un peu à tous les râteliers, avec des portails, des grosses créatures, et tout un tas d’éléments de roguelike. On verra ce que ça donne, si ça se trouve, ce sera une belle surprise. Et vu la vidéo, on se doute qu’il reste encore du boulot. Donc pas de date de sortie pour le jeu de Bad Robot Games, mais c’est prévu sur PS5 et PC.
PragmataJ’ai l’impression d’en parler toutes les semaines, mais l’excellent Pragmata de Capcom revient avec une nouvelle vidéo, nous montrant un peu plus que la station lunaire. C’est toujours prévu pour une sortie le 24 avril sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC. Au passage, j’ai essayé la démo sur Switch 2 et PS5, et même s’il tourne bien sur la petite console de Nintendo, l’écart est tout de même visible (j'ai posté des photos par ici).
Resident Evil RequiemOn reste chez Capcom, mais cette fois-ci avec l’autre gros morceau, Resident Evil : Requiem. Même chose, on en a parlé un paquet de fois dans le coin. On revoit notre bon pote Léon, qui en a vu passer des zombies et des monstres bizarres. Ça a l’air toujours aussi cool au niveau de l’ambiance, mais ce serait clairement pas à mettre en toutes les mains. Rendez-vous le 27 février sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
Legacy of Kain: Defiance RemasteredEn décembre dernier est sorti Legacy of Kain Soul Reaver 1+2 Remastered, qui était bien mais pas top, à savoir qu’il s’agissait juste d’un portage HD de Legacy of Kain: Soul Reaver (1999) et Soul Reaver 2 (2001). Bon au moins, ça a permis de remettre le nom de cette série dans l’actualité. On se doutait bien que Legacy of Kain: Defiance (2003) allait lui aussi avoir droit à sa cure de jouvence, et c’est le cas avec Legacy of Kain: Defiance Remastered. On ne va pas se mentir : c’est plus propre, mais c’est pas dingue non plus. C’est prévu le 3 mars sur PS4 et PS5.
Brigandine AbyssChangement total d’ambiance, puisqu’on passe dans le médiévale fantastique à la sauce Japon, avec Brigandine Abyss, une série Happinet. Les vieux sachent, puisqu’il s’agit d’un nouvel épisode d’une série qui a fait ses débuts avec Brigandine: The Legend of Forsena en 1998 sur PlayStation, un tactical-RPG avec des cases hexagonales basé sur de la guerre de territoire. Il a été suivi de Brigandine: The Legend of Runersia en 2020 sur Switch, PS4 et PC (en promo en ce moment au passage, genre à 8 euros). Cela n’a jamais été une énorme série, mais ce Brigandine Abyss pourrait bien sortir son épingle du jeu, même si techniquement, on reste dans un titre assez simpliste. C’est prévu courant 2023 sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
Dead or Alive 6 - Last RoundEt voilà, Yosuke Hayashi, producteur de la série Dead or Alive depuis un petit moment, débarque en disant konnichiwa, et je baisse la tête comme un con devant mon écran en disant la même chose. Tout cela pour annoncer que, enfin, Dear or Alive 6 - Last Round ne va plus nous coûter un SMIC, puisqu’il s’agit là d’une réédition du jeu contenant le jeu de base, ainsi que tous les DLC, avec une upgrade pour la PS5, des nouveaux costumes et un mode photo. Évidemment, d’autres DLC arriveront, parce qu’on a jamais assez de personnages. C’est prévu pour le 25 juin sur PS5 dans sa version complète à 40 balles, et en free-to-play dans sa version Dead or Alive 6: Last Round Core Fighters, avec Kasumi, Marie Rose, Honoka, et NiCO en personnages jouables.
Dead of AliveJ’attendais cette annonce depuis des plombes, et c’est enfin officiel : Koei Tecmo et Team Ninja nous prépare un nouvel épisode de Dead of Alive pour fêter les 30 ans de la licence. Pour le moment, à part Ryu Hayabusa et Kasumi qui s’échangent quelques coups, on en saura pas plus. Une chose est certaine par contre, c’est que le design ne change pas. C’est prévu un jour ou l’autre.
Control ResonantDéjà annoncé, déjà discuté, mais ça a l’air toujours aussi maboule, Control: Resonant débarque dans le courant de l’année sur PS5, Xbox Series et PC. Il n’y a pas à dire, Remedy a le truc pour trouver des ambiances sympa. Reste à voir si le style beat’em up ira bien à la série
Crimson MoonRetour à des jeux de gros bourrins avec des chevaliers, des grosses épées et des monstres à tuer. C’est ça qu’on veut non ? En tout cas, c’est ce que propose Crimson Moon, un RPG très action développé par ProbablyMonsters. C’est jouable en solo comme en coop et ça a l’air assez chaud sur la difficulté. On verra cela dans l’année sur PS5.
Beast of ReincarnationOn a fait le tour de Beast of Reincarnation lors d’un event Xbox, donc on ne va pas passer des plombes sur le futur jeu de Game Freak, qui démontre que le studio sait faire autre chose que des jeux Pokémon tout moches. C’est prévu le 4 août 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.
Rayman 30th Anniversary EditionEncore un petit coup de vieux derrière la tête, puisque Rayman fête ses 30 ans. Pour l’occasion, Ubisoft débarque avec Rayman 30th Anniversary Edition, qui n’est ni plus ni moins que le même jeu sorti en 1995 sur PlayStation, Saturn, Jaguar et MS-DOS. Si tout cela vous parle, vous avez quelques cheveux blancs. C’est prévu pour le 13 février sur PS5.
Mina The HollowerLe prochain jeu de Yacht Club Games approche de sa sortie ! On reste dans la direction artistique très pixel art 8 bis comme on avait eu pour Shovel Knight, mais avec tout un tas de mécaniques supplémentaires. Mais comme on a parlé plusieurs fois de Mina The Hollower, on ne va pas s’éterniser trop longtemps. C’est prévu pour le printemps sur Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.
Neva : PrologueOh, un DLC pour Neva ? Ce sera peut-être l’occasion de le relancer… et pourquoi pas de le finir, puisqu’il m’est malheureusement tombé des mains, chose à laquelle je ne m’attendais pas pour un titre de Nomada Studio. C’est prévu le 19 février sur Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox Series et PC.
Yakoh Shinobi OpsShueisha Games et Acquire ont bien senti que la mode était aux ninjas depuis quelques mois, et nous proposent Yakoh Shinobi Ops. Si vous vous attendez à un énième jeu de bagarre beat’em up, vous vous fourrez le katana dans l'œil. Ce sera de l’infiltration en vue haute, avec une gestion de la vue et du déplacement. Ça a l’air cool, mais c’est prévu pour 2027 sur PS5. Donc il faudra patienter encore un peu.
Project WindlessCa sort de nulle part et si on m’avait dit que j’allais être dans le train de la hype pour un jeu qui propose un coq en personnage principal d’une sorte de mosu, j’aurais peut-être dit “pose cette bouteille Bernard”. Mais apparemment, Krafton et son studio de Montreal est parti dans un délire en adaptant la série de livres coréens, The Bird That Drinks Tears. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais l’univers a l’air cool. C’est prévu un jour sur PS5 et ça s’appelle pour le moment Project Windless.
Star Wars: Galactic RacerLa belle surprise des The Game Awards 205, c’était aussi Star Wars: Galactic Racer. Alors oui, “is not my Star Wars Racer”, mais ça a l’air cool et pour le coup, la technique est là pour rendre le jeu joli à regarder. C’est développé par Fuse Games, des anciens de Criterion à qui ont doit la série des Burnout et tout cela a l’air bien maîtrisé pour nous donner encore. C’est prévu courant 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.
007 First LightC’est drôle ça. Plus je vois des vidéos de 007 First Light, et plus je me dis que c’est vraiment quitte ou double. Soit c’est un jeu d’action un peu basique, soit c’est un très bon Hitman avec de l’action et une histoire à l’anglaise. On verra ce que donne dès le 27 mai sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2Apparemment, Konami a trouvé dans ses tiroirs qu’ils ont une tonne de licences et d’excellents jeux à remettre au goût du jour. C’est le cas avec Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 2, qui regroupera Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriot sorti sur PS3 en 2008 et Metal Gear Solid : Peace Walker, qui lui est sorti sur PSP en 2010, puis sur PS3 et 360 en 2011 avec un petit lifting. Cette compile sortira le 27 août sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
Darwin's ParadoxeAllez, courage, on a presque terminé ! En attendant, parlons un peu de Darwin's Paradoxe, le jeu avec le poulpe qui a l’air trop cool. Et bien il a encore une date ! Il sortir le 2 avril sur Switch, PS5, Xbox Series et PC.
Castlevania Belmont's CurseL’une des grosses annonces de ce State of Play est bien évidemment Castlevania Belmont's Curse, le nouveau jeu de Motion Twin (Dead Cells) et Evil Empire (The Rogue Prince of Persia). Le duo est donc aux manettes d’un nouvel épisode de Castlevania sous la supervision de Konami qui se contentera de compter les yens en se disant que mince, cette licence est vraiment beaucoup appréciée. Pas de changement bizarre annoncé, puisqu’on se retrouve avec un Metroidvania, un personnage avec un fouet et une direction artistique qui mettra la France sur le devant de la scène ! On verra ce que ça donne, même si pour le moment, j’ai pas l'impression de voir un Castlevania, mais un Dead Cells avec une jolie skin. Est-ce que c’est mal ? Non. La bonne nouvelle étant que ça arrive cette année sur PS5. Mine de rien, cette série fête ses 40 ans !
Silent Hill: TownfallOn reste chez Konami, mais on y met aussi des petits bouts de Annapurna Interactive, avec Silent Hill: Townfall, un nouvel épisode de la série Silent Hill qu’on ne présente plus. Le brouillard est là, la petite fille et l’ambiance flippante aussi. Par contre, pas de Japon cette fois-ci, et surtout, on passe en vue à la première personne. J’adore, je suis sous le charme et l’éclairage a l’air terriblement parfait. On devrait en entendre parler encore quelques fois, puisqu’il est prévu pour 2026.
Rev.NoirEncore du Konami ? Mais que se passe-t-il ? Et cette fois-ci, c‘est une nouvelle licence, avec Rev.Noir, qui se dévoile avec une bande-annonce énigmatique, mais qui présente non pas un jeu d’action, mais un JRPG en collaboration avec ILCA. C’est en cours de développement, donc il ne faut pas s’attendre à une sortie cette année, mais c’est prévu au moins sur PS5. Dans les grandes lignes, on nous propose une classique histoire d’un héros amnésique qui va croiser une fille importante, dans un monde brisé par une sorte de malédiction.
John WickDès les premières secondes de cette bande-annonce, les fans auront reconnu John Wick. Une bien belle vidéo d’un nouveau jeu développé par Saber, et qui lorgne probablement vers du gameplay à la Sifu, ou un truc du genre. Dans tous les cas, c’est day ichi sur PS5 quand ça sortira.
MarathonOh ! Sony n’a pas totalement enterré Marathon et compte bien, cette fois-ci, ne pas se planter. Apparemment, Bungie a rebossé son jeu et fait un paquet de tests. On verra si les retours seront positifs lors du Server Slam, qui se déroulera du 26 février au 2 mars. Dans tous les cas, Marathon sortira le 5 mars sur PS5, Xbox Series et PC.
SarosToujours en développement chez Housemarque, le très prometteur Saros n’en fini plus de se faire attendre. Mais bonne nouvelle, il débarque le 30 avril sur PS5, et d’après cette nouvelle vidéo, on reste bien dans un Returnal avec une moustache et quelques bonus supplémentaires.
MARVEL Tokon: Fighting SoulsLa bagarre, ya que ça de vrai ! Surtout quand on peut jouer avec des personnages Marvel. Les premiers retours concernant MARVEL Tokon : Fighting Souls ont été excellents et le jeu de Arc System Works s’offre une belle date de sortie : 6 août sur PS5, le tout avec 20 personnages.
God of War Trilogy RemakeEn rumeur depuis quelques mois, Santa Monica bosse donc sur God of War Trilogy Remake. Voilà. Sous quelle forme ? On ne sait pas. Mais on a une bande-annonce.
