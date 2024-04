S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart Of Chornobyl refait parler de lui

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 10, Windows 11

Processeur : AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Mémoire vive : 8 GB

Graphiques : AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Disque dur : SSD de 150 GB

Configuration

recommandée

Système d'exploitation : Windows 10, Windows 11

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Mémoire vive : 16 GB

Graphiques : AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Disque dur : SSD de 150 GB

À l’ancienne, sans prévenir, GSC Game World nous sort une petite bande-annonce juste avant le week-end. S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart Of Chornobyl aura un doublage en ukrainien donc, mais également en anglais. Nous avons le droit aussi à des captures, ainsi que les configurations recommandées, oui c’est la fête.S.T.A.L.K.E.R. 2 est toujours attendu pour le 5 septembre 2024 sur Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox Series et même sur le Xbox/PC Game Pass. Nous ne sommes pas à l’abri d’un autre report au vu de la situation du studio , et clairement ce ne sera pas un problème. Nous souhaitons bon courage aux équipes.