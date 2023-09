Les locaux de GSC touchés par un incendie

Il y a un an GSC Game World , les développeurs ukrainiens de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , déménageaient en République tchèque. Ils ont dû à contrecœur mettre de la distance avec leur patrie d’origine en guerre, et s’ils ont pu un temps échapper aux tirs d’armes à feu, ils n’ont malheureusement rien pu faire devant le feu de leurs nouveaux locaux à Prague le jeudi 7 septembre dernier. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. C’est vraiment le plus important.L’incendie a été maîtrisé, il a ravagé un étage, une enquête est en cours et des travaux de restaurations sont à venir pour des dégâts qui concerneraient principalement la structure du bâtiment et des serveurs, et qui seraient estimés à environ 61 000 euros. Loin de décourager les développeurs ils déclarent même : « Aucune anomalie [...] ne nous arrêtera dans notre poursuite de notre objectif final. Nous avons déjà fait face à pire que cela auparavant. ». On rappelle que S.T.A.L.K.E.R. 2 est attendu sur PC et Xbox Series pour 2024.