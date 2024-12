Rocksteady: Kill The Suicide Squad

La quatrième saison de Suicide Squad: Kill The Justice League bat son plein et se concluera avec l'épisode qui sortira en janvier soit presque un jeu après la sortie du jeu. Après cela, Rocksteady arrêtera de sortir du nouveau contenu. Vous pourrez toujours jouer au titre en co-op en ligne et Rocksteady a même sorti un mode solo hors ligne qui permet de s'amuser sans être connecté à Internet (ou si les serveurs ferment).Voilà qui conclut une très mauvaise année pour les nouveaux les jeux-service. On insiste sur "nouveaux" car le problème n'est pas le modèle économique des jeux-service mais le fait que les joueurs sont trop fidèles aux anciens jeux. Selon les stats de Steam , seul 15% du temps de jeu en 2024 a été passé sur des jeux de 2024 contre 47% sur des jeux ayant entre 1 et 7 ans et 37% sur des jeux ayant 8 ans et plus ! Pire encore : quand ils adoptent un nouveau jeu-service, les joueurs semblent privilégier les suites de jeux-service comme Path Of Exile 2 ou Counter-Strike 2. En clair, pour tirer son épingle du jeu, un jeu-service doit être exceptionnel et ce n'était clairement pas le cas de Suicide Squad, Concord, XDefiant...