Le DLC Separate Ways , qui aurait été le bienvenu dans la version de base du remake de Resident Evil 4 , arrivera comme il avait été à l’origine annoncé lors du State of Play du 14 septembre dernier , dans deux jours : c’est-à-dire le 21 septembre. Pour celles et ceux qui n’ont jamais touché au matériau de base, il s’agit d’une aventure avec Ada Wong qui se déroule en parallèle de l’histoire avec Leon S. Kennedy qui recherche la fille disparue du président des États-Unis d’Amérique.Resident Evil 4 Separate Ways sortira sur PC via Steam, sur PS4, PS5, et Xbox Series, vous avez même le droit de visionner la bande-annonce de lancement officielle ci-dessous.