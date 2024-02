Remedy Takes Control

Comme le disent Les Inconnus ou les Old Gods of Asgard , il est important d'avoir le contrôle sur son destin. Remedy a donc sorti sa carte bleue et a racheté les droits de Control auparavant détenus par 505 Games. Remedy devient aussi l'éditeur des deux projets Control en développement ( Control 2 et Project Condor ) et deviendra aussi l'éditeur du premier opus à partir du 1er janvier 2025. Remedy a payé 17 millions d'euros pour le tout ce qui correspond au pognon investi par 505 Games dans Control 2 et Project Condor Remedy avait déja fait le coup en 2018 en rachetant les droits d'Alan Wake auprès de Microsoft. Au passage on apprend que Control s'est vendu à 4 millions d'exemplaires et qu'Alan Wake 2 se vend encore plus vite vu qu'il s'est déjà vendu à 1,3 million d'exemplaires. Le jeu aurait probablement plus cartonner encore plus s'il avait eu une version Steam et une version disque mais passons. Deux DLCs sont en développement.On rappelle au passage que Remedy bosse aussi sur les remakes de Max Payne 1 & 2 pour le compte de Take-Two vu que l'éditeur détient toujours la licence.