Rachat d'Activision : les anglais sont débarqués

La Commission Européenne vient de rendre un avis favorable au rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft. Du coup les anglais risquent de se retrouver un peu seuls mais vu qu'ils ont voté oui au Brexit, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Si ça se trouve, c'est peut-être la goutte de bière qui fera déborder la pinte et qui poussera les écossais à l'indépendance et l'Irlance à la réunification.La seule inquiétude de la CE est le cloud gaming et elle a imposé une condition à Microsoft : si un joueur européen possède un jeu Activision, que ce soit via un achat ou via un abonnement (Game Pass), il aura le droit de le streamer sur n'importe quelle appareil/plateforme via n'importe quel service de streaming.