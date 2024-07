Quelques syndicats de plus chez Microsoft

Le premier syndicat au sein des Xbox Game Studios a été ouvert fin 2022 par près de 300 testeurs au sein de ZeniMax Media. Les choses se sont accélérées récemment probablement à cause des différentes vagues de licenciements. Les développeurs ont fini par comprendre que les dirigeants et les actionnaires ne cherchent qu'à gagner du pognon sur leur dos et qu'il était temps de se ré-approprier les moyens de productionLe mois dernier, les employés de Bethesda Games Studios Montreal ont lancé leur propre syndicat. Il y a six jours, l'intégralité du personnel des Bethesda Game Studios aux US (Dallas, Rockville et Austin) se sont lancé dans l'aventure avec un syndicat qui représente l'ensemble de la profession (artistes, codeurs, designers...). Pas plus tard qu'hier, les développeurs de World Of Warcraft ont créé le plus gros syndicat au sein de Xbox Game Studios. Le World of Warcraft Game Makers Guild regroupe plus de 500 là encore toute professions confondues. Tous ces syndicats font partie du Communication Workers of America qui comprend près de 700 000 membres créé au départ au sein d'AT&T. Allez tous en coeur