ACTU
Quand les jeux à petit prix commence à redessiner le marché sur PC
par Buck Rogers, email
Pendant des décennies, l’industrie du jeu vidéo a été dominée par les consoles, cependant il semblerait que la tendance tendrait à s’inverser et le PC pourrait bientôt devenir la plateforme la plus lucrative pour la vente de jeux. C’est tout du moins ce que raconte une étude récente publiée par l’analyste de marché Newzoo, repris par nos confères de Games Industry.biz et de Kotaku, qui nous explique que la raison en serait la forte croissance des jeux indépendants et AA.
Toutefois revenons en arrière. Nous avons dit que les revenus générés par les ventes de jeux sur ordinateur devraient dépasser ceux des consoles, et cela d’ici 2028. Cette projection concerne vraiment l’ensemble des ventes combinées des plateformes comme la PlayStation 5, la Xbox Series et la Switch 2. Une évolution qui s’explique autant par la croissance du marché PC ces dernières années, que par une transformation profonde des habitudes de consommation. Quoiqu’il en soit, le marché PC et consoles ensemble devrait atteindre environ 103,7 milliards de dollars d’ici 2028. Le PC affichant une progression annuelle estimée à 6,6 %, contre environ 4,4 % pour les consoles.
Contrairement aux consoles, dont les ventes suivent des cycles liés au lancement de nouvelles machines, il est vrai que le PC bénéficie pour lui d’une progression plus régulière. Puisque les joueurs peuvent y accéder à un catalogue gigantesque sans devoir attendre une nouvelle génération de matériel. Ici, la plateforme Steam y joue ici un rôle central, servant de hub mondial pour les sorties indépendantes comme pour les blockbusters.
Ce qui a d’assez fou, c’est que le nombre de joueurs PC pourrait dépasser le milliard d’utilisateurs d’ici 2028, forcement grâce à l’expansion du marché en Asie. Des pays comme le Japon, qui ont toujours été historiquement très orienté consoles et mobiles, se tourne progressivement vers le PC, en particulier Steam.
Néanmoins, sur PC, ce sont surtout les jeux vendus moins de 30 dollars qui connaissent une énorme croissance. Par exemple, entre 2022 et 2025, leurs nouvelles sorties ont progressé de 156 %. La vitalité de cette dynamique du marché indépendant est expliquée en partie car des jeux vendus à prix modéré peuvent atteindre une visibilité massive sur Steam. Grâce à plusieurs relais : les recommandations de la plateforme et le bouche-à-oreille des joueurs. Plusieurs titres récents ont ainsi réussi à générer plusieurs millions de dollars de revenus représentant près d’un tiers des gains PC, contrairement aux consoles où ils ne sont qu’une part marginale des ventes.
Les consoles, elles, conservent une structure économique plus traditionnelle. Une grande partie de leurs revenus provient encore de titres AAA vendus au prix fort, très souvent au-dessus de 50 dollars. Cela concerne quelques sorties majeures capables de générer énormément de ventes. Tout en rappelant que Sony, Microsoft et Nintendo tirent également des revenus importants des abonnements comme le Xbox Game Pass ou le PlayStation Plus par exemple, un modèle que Steam ne propose pas directement.
Aussi, il y a une autre tendance importante qui ressort du rapport de Newzoo. les joueurs passent de plus en plus de temps sur une plus grande variété de titres. L’engagement autour des Fortnite, Roblox etc. n’empêchent plus le fait que les joueurs PC explorent davantage de productions indépendantes et de niches, aussi en complément. On peut remercier les sites qui n’hésitent pas à les mettre en avant, en passant.
Du coup, un prix situé entre 30 et 50 dollars apparaît un peu comme le "point d’équilibre" de plus en plus important pour l’industrie. Ce positionnement intermédiaire permet de proposer des jeux ambitieux tout en restant accessibles. Un bon petit rappel aux constructeurs consoles et aux gros éditeurs qui n’ont cessé d’augmenter le prix des jeux ces dernières années.
Toutfois, la domination du PC ne signifiera pas nécessairement le déclin des consoles. Il s’agirait plutôt d’une possible transformation du marché. Avec d’un côté, le PC plus flexible, ouvert aux jeux indépendants et aux prix variés et de l’autre, des consoles qui continuent de miser sur les grandes licences et les expériences spectaculaires.
Je vous vois venir, alors oui, il y a en ce moment l’énorme hausse du prix des composants PC. Cela a été souvent présenté, dont par moi-même, comme un frein potentiel à la croissance de la plateforme. Pourtant, en prenant en compte l’analyse de Newzoo, mais également la réalité du marché, en fait c'est beaucoup plus nuancée. Il est vrai que les grosses cartes graphiques haut de gamme coûteuses ne sont pas nécessairement représentatives du marché. Une grande partie des jeux qui tirent la croissance actuelle vers le haut, sont des titres qui de demandes pas configurations recommandées très exigeantes.
Il n’y a qu’à aller regarder sur Steam, où ce les productions indépendantes et les jeux AA qui occupent une place de plus en plus importante dans les ventes mais surtout, l’engagement des joueurs. Des titres souvent développés par des équipes réduites, et qui privilégient des directions artistiques stylisées ou des mécaniques originales plutôt qu’une débauche de puissance graphique.
C’est éventuellement un effet vertueux qui est arrivée de manière paradoxale. C’est peut-être parce que le matériel PC haut de gamme est devenu de plus en plus cher, ainsi que le prix des AAA sur PC, qu’une part croissante du marché du jeu PC ne nécessite justement plus ce type d’équipement. En gros, la croissance du PC pourrait reposer moins sur la course technologique que sur l’accessibilité de son catalogue. Ainsi, prenez bien soin de votre PC.
Toutefois revenons en arrière. Nous avons dit que les revenus générés par les ventes de jeux sur ordinateur devraient dépasser ceux des consoles, et cela d’ici 2028. Cette projection concerne vraiment l’ensemble des ventes combinées des plateformes comme la PlayStation 5, la Xbox Series et la Switch 2. Une évolution qui s’explique autant par la croissance du marché PC ces dernières années, que par une transformation profonde des habitudes de consommation. Quoiqu’il en soit, le marché PC et consoles ensemble devrait atteindre environ 103,7 milliards de dollars d’ici 2028. Le PC affichant une progression annuelle estimée à 6,6 %, contre environ 4,4 % pour les consoles.
Contrairement aux consoles, dont les ventes suivent des cycles liés au lancement de nouvelles machines, il est vrai que le PC bénéficie pour lui d’une progression plus régulière. Puisque les joueurs peuvent y accéder à un catalogue gigantesque sans devoir attendre une nouvelle génération de matériel. Ici, la plateforme Steam y joue ici un rôle central, servant de hub mondial pour les sorties indépendantes comme pour les blockbusters.
Ce qui a d’assez fou, c’est que le nombre de joueurs PC pourrait dépasser le milliard d’utilisateurs d’ici 2028, forcement grâce à l’expansion du marché en Asie. Des pays comme le Japon, qui ont toujours été historiquement très orienté consoles et mobiles, se tourne progressivement vers le PC, en particulier Steam.
Néanmoins, sur PC, ce sont surtout les jeux vendus moins de 30 dollars qui connaissent une énorme croissance. Par exemple, entre 2022 et 2025, leurs nouvelles sorties ont progressé de 156 %. La vitalité de cette dynamique du marché indépendant est expliquée en partie car des jeux vendus à prix modéré peuvent atteindre une visibilité massive sur Steam. Grâce à plusieurs relais : les recommandations de la plateforme et le bouche-à-oreille des joueurs. Plusieurs titres récents ont ainsi réussi à générer plusieurs millions de dollars de revenus représentant près d’un tiers des gains PC, contrairement aux consoles où ils ne sont qu’une part marginale des ventes.
Les consoles, elles, conservent une structure économique plus traditionnelle. Une grande partie de leurs revenus provient encore de titres AAA vendus au prix fort, très souvent au-dessus de 50 dollars. Cela concerne quelques sorties majeures capables de générer énormément de ventes. Tout en rappelant que Sony, Microsoft et Nintendo tirent également des revenus importants des abonnements comme le Xbox Game Pass ou le PlayStation Plus par exemple, un modèle que Steam ne propose pas directement.
Aussi, il y a une autre tendance importante qui ressort du rapport de Newzoo. les joueurs passent de plus en plus de temps sur une plus grande variété de titres. L’engagement autour des Fortnite, Roblox etc. n’empêchent plus le fait que les joueurs PC explorent davantage de productions indépendantes et de niches, aussi en complément. On peut remercier les sites qui n’hésitent pas à les mettre en avant, en passant.
Du coup, un prix situé entre 30 et 50 dollars apparaît un peu comme le "point d’équilibre" de plus en plus important pour l’industrie. Ce positionnement intermédiaire permet de proposer des jeux ambitieux tout en restant accessibles. Un bon petit rappel aux constructeurs consoles et aux gros éditeurs qui n’ont cessé d’augmenter le prix des jeux ces dernières années.
Toutfois, la domination du PC ne signifiera pas nécessairement le déclin des consoles. Il s’agirait plutôt d’une possible transformation du marché. Avec d’un côté, le PC plus flexible, ouvert aux jeux indépendants et aux prix variés et de l’autre, des consoles qui continuent de miser sur les grandes licences et les expériences spectaculaires.
Je vous vois venir, alors oui, il y a en ce moment l’énorme hausse du prix des composants PC. Cela a été souvent présenté, dont par moi-même, comme un frein potentiel à la croissance de la plateforme. Pourtant, en prenant en compte l’analyse de Newzoo, mais également la réalité du marché, en fait c'est beaucoup plus nuancée. Il est vrai que les grosses cartes graphiques haut de gamme coûteuses ne sont pas nécessairement représentatives du marché. Une grande partie des jeux qui tirent la croissance actuelle vers le haut, sont des titres qui de demandes pas configurations recommandées très exigeantes.
Il n’y a qu’à aller regarder sur Steam, où ce les productions indépendantes et les jeux AA qui occupent une place de plus en plus importante dans les ventes mais surtout, l’engagement des joueurs. Des titres souvent développés par des équipes réduites, et qui privilégient des directions artistiques stylisées ou des mécaniques originales plutôt qu’une débauche de puissance graphique.
C’est éventuellement un effet vertueux qui est arrivée de manière paradoxale. C’est peut-être parce que le matériel PC haut de gamme est devenu de plus en plus cher, ainsi que le prix des AAA sur PC, qu’une part croissante du marché du jeu PC ne nécessite justement plus ce type d’équipement. En gros, la croissance du PC pourrait reposer moins sur la course technologique que sur l’accessibilité de son catalogue. Ainsi, prenez bien soin de votre PC.