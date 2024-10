Qualcomm se fait désARMer

En 2019, des anciens d'Apple fondaient Nuvia dont le but était de créer des processeurs ARM pour serveurs. Nuvia a obtenu une licence Architecture auprès d'Arm Holdings qui les autorise à créer ses propres processeurs uniquement à partir du jeu d'instructions. En 2021, Nuvia a été racheté par Qualcomm qui voulait utiliser les designs de Nuvia. Peu après, Arm Holdings a expliqué que la licence de Nuvia n'était pas transferable à Qualcomm sans leur accord. Qualcomm a expliqué être dans son droit vu qu'ils ont aussi une licence architecture. Arm a retorqué que "oui mais non", a annulé les licences d'Nuvia, a exigé que Qualcomm détruise les designs de Nuvia et a fait un procès à Qualcomm.Deux ans plus tard, les designs en question se trouvent au sein des puces Snapdragon X Elite/Plus utilisés par les PCs portables Windows mis sur le marché cette année. Qualcomm vient aussi d'annoncer les Snapdragon 8 Elite, un dérivé des puces X destinés aux smartphones. C'est quasiment sûr qu'elles finiront dans le futur Galaxy S25 de Samsung. Ca a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase : Arm vient d'annoncer que dans 60 jours, ils vont annuler les licences de Qualcomm. Si ça arrive, Qualcomm ne pourra plus vendre de puces ARM ce qui veut dire que tous les appareils utilisant des puces Qualcomm (téléphones Samsung, Meta Quest, PCs portables,...) devraient être retirés du marché. Mais au fond quel est le problème ?Après tout Arm devrait être content que Qualcomm vende plein de puces ARM vu qu'Arm touche des royalties dessus. Et c'est justement le problème. Jusqu'à présent, les puces Qualcomm étaient semi-custom donc elles étaient largement fondées sur celles créées directement par Arm. Ca signifie que Qualcomm devait payer des royalties pour le jeu d'instructions ARM et pour le design des puces. En basculant sur les puces 100% custom de Nuvia, Qualcomm n'a plus besoin de payer des royalties pour le design des puces. Le constructeur doit uniquement payer pour le jeu d'instructions ce qui est un manque à gagner conséquent pour Arm vu que Qualcomm équipe actuellement 23% du marché des smartphones.La stratégie d'Arm est assez risquée. Ils vont probablement gagner sur le court terme via un arrangement à l'amiable (le procès est censé débuter en décembre) mais ils risquent aussi de pousser leurs clients à migrer vers une architecture qui n'a pas ce genre de contraintes. Qualcomm a par exemple commencé à bosser sur des puces pour montres connectées à base de RISC-V , une architecture totalement gratuite et ouverte.