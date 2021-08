Psychonauts 2 : le Raz de marée de bonnes notes

Psychonauts 2 sort dans deux jours sur PC, Playstation et Xbox. Il arrive même directement dans le Game Pass vu que Double Fine est un studio Microsoft. Si vous avez soutenu le jeu sur Fig il y a fort longtemps, votre clé tombera demain donc surveillez votre boite mail. La plupart des grands journalistes anglo-saxons ont déjà publié leurs tests ( Kotaku PC Gamer ...) et tout le monde semble conquis. Il semble encore plus inventif que le premier épisode même si certaines mécaniques sont un peu bancales.En plus de proposer des situations variées, le jeu est très bien écrit. Il faut dire qu'à la plume on retrouve le duo de choc du premier à savoir Tim Schafer et Erik Wolpaw alias le scénariste de tous les jeux Valve depuis HL 2 Episode 2. Si vous ne pouvez pas attendre deux jours, allez faire un tour sur la chaîne Youtube de Double Fine . Vous y trouverez des vidéos expliquant les différentes mécaniques du jeu, une présentation de la BO et un résumé du premier épisode. On recommande aussi fortement le docu d'Xbox Squad sur le studio . C'est en français, c'est très bien documenté et ça rend Double Fine encore plus attachant.