PS5 Slim : à fond dans le hors-ligne mais pas trop

Si vous pensez prendre le lecteur Blu-Ray optionnel pour la future PS5 Slim , il semble qu'il y ait un hic : il faut une connection Internet pour que la console le reconnaisse . En plus de tous les problèmes habituels d'obsolescence et de revente combiné à la fiabilité légendaire des serveurs Sony, on a du mal à comprendre le pourquoi du comment. Le lecteur semble utiliser une connectique propriétaire donc ce n'est pas comme si on pouvait brancher n'importe quel lecteur Blu-Ray en USB. Au passage, on en profite pour préciser un autre point de détail : le socle pour la PS5 Slim n'est pas inclus avec la console comme il l'est avec la fat donc il vous faudra payer 30 euros si vous voulez que votre console soit debout.